В Украине появятся системы распознавания лиц: где их установят

В МВД говорят, что это позволит усилить меры безопасности в публичных местах

Публичные места в Украине будут оснащены металлодетекторами, а также системами видеонаблюдения и распознавания лиц.

Как рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко во время выступления на Конгрессе местных властей во Львове, это в первую очередь коснется железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов и торговых центров.

"Предусматривается установка металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах, размещение дополнительных заграждений на территории вокзалов, технических средств оповещения полиции", — рассказал он.

По словам главы МВД, кроме того должны быть размещены интеллектуальные системы видеонаблюдения, которые будут способны распознавать лица, номерные знаки, а также марки и модели автомобилей.

Клименко добавил, что это позволит обеспечить более высокий уровень безопасности в подобных местах, а также повысить раскрываемость преступлений и ускорить реагирование на экстренные ситуации.

Как сообщалось ранее, в Украине изменили пограничный режим для граждан. Отныне гражданским запрещено находиться на расстоянии в 5 километров от границы и проводить там какие-либо действия не имея соответствующего разрешения.