"Ганьба на весь світ" чи "ок"? Наряд української чиновниці на офіційному заході викликав палкі суперечки (фото)

Думки українців розділилися

В Україні спалахнув новий скандал. Він стосується чиновниці ДПСУ, яка прийшла у спортивному костюмі на офіційний захід.

Про це повідомляє "Телеграф". Мова йде про Катерину Риженкову. Вона є директором Департаменту трансфертного ціноутворення (ДТЦ). Так от, чиновниця прийшла на офіційну зустріч із керівниками Державної податкової служби України у спортивному костюмі та кросівках.

У мережі одразу ж на це звернули увагу. Багато коментаторів вважали, що такий зовнішній вигляд "є недоречним для офіційних заходів" і стверджували, що чиновниці варто було б "дотримуватися дрес-коду".

В авангарді прихильників такої думки опинилися ексзаступниця та ексрадниця міністра фінансів, голова ради директорів Аудиторської фірми "Аксьонова та партнери" та дружина нинішнього посла України у ФРН Олена Макєєва.

Вона фактично висміяла Риженкову і назвала її поведінку, вибір одягу та "зверхність" "соромом".

До її критики одразу ж приєдналися десятки коментаторів.

Втім, і чиновниця і прихильники вищезгаданої думки зустрілися з відсіччю людей, які вважають, що "ганьбою" є як раз таки висміювання чужого стилю одягу. Та й взагалі головне, на їх думку, це досягнення цілей зустрічі, а не зовнішній вигляд її учасників.

Варто зазначити, що станом на 17:00 пост Макєєвої було видалено.

Однак після того, як на Риженкову звернули увагу в мережі, дехто почав висловлювати претензії вже і до її роботи. Наприклад, Влад Сидоренко звинуватив чиновницю в корумпованості, а потім взагалі зв’язав цю свою гучну заяву з її зовнішнім виглядом. Мовляв одне є наслідком іншого. Втім, важливо зазначити, що жодних доказів сам Сидоренко не надав, а свої звинувачення висловлював, посилаючись на "своїх співрозмовників".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на нардепа Безуглу ополчилися навіть колеги по "Слузі народу" через чергову посаду в мережі.