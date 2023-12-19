"Позор на весь мир" или "ок"? Наряд украинской чиновницы на официальном мероприятии вызвал жаркие споры (фото)

Мнения украинцев разделились

В Украине разгорелся новый скандал. Он касается чиновницы ГПСУ, которая пришла в спортивном костюме на официальное мероприятие.

Об этом сообщает "Телеграф". Речь о Екатерине Рыженковой. Она является директором Департамента трансфертного ценообразования (ДТЦ). Так вот, чиновница пришла на официальную встречу с руководителями Государственной налоговой службы Украины в спортивном костюме и кроссовках.

В сети сразу же на это обратили внимание. Многие комментаторы посчитали, что такой внешний вид "является неуместным для официальных мероприятий" и утверждали, что чиновнице следовало бы "соблюдать дресс-код".

В авангарде приверженцев такого мнения оказалась эк-сзаместитель и экс-советчица министра финансов, председатель совета директоров Аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" и супруга нынешнего посла Украины в ФРГ Елена Макеева.

Она фактически высмеяла Рыженкову и назвала её поведение, выбор одежды и "высокомерность" "стыдом".

К её критике сразу же присоединились десятки комментаторов.

Впрочем, и чиновница и приверженцы вышеуказанного мнения встретились с отпором людей, которые считают, что "позором" является как раз таки высмеивание чужого стиля одежды. Да и вообще главное, по их мнению, это достижение целей встречи, а не внешний вид её участников.

Стоит отметить, что по состоянию на 17:00 пост Макеевой был удален.

Однако после того, как на Рыженкову обратили внимание в сети, некоторые начали высказывать претензии уже и к её работе. Например, Влад Сидоренко обвинил чиновницу в коррумпированности, а потом и вовсе связал это свое громкое заявление с её внешним видом. Дескать одно является следствием другого. Впрочем, важно отметить, что никаких доказательств сам Сидоренко не предоставил, а свои обвинения высказывал, ссылаясь на "своих собеседников".

Напомним, ранее мы писали о том, что на нардепа Безуглую ополчились даже коллеги по "Слуге народа" из-за очередного поста в сети.