"Його провини немає": Зеленська розповіла про стосунки з чоловіком під час війни

Проблема відносин під час війни є трагедією для всіх українців

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про стосунки зі своїм чоловіком Володимиром під час війни. За словами дружини президента, війна їхня розділила.

Про це вона сказала в інтерв’ю німецькому каналу ZDF. За словами Олени, вона зараз мешкає з дітьми, а її чоловік постійно перебуває на роботі, там він і живе.

"Ми зараз не можемо жити всі разом. Так, ми іноді можемо бачитися, але це не може бути постійно. Дітям його не вистачає, звичайно. На щастя, ми всі знаємо, за що ми боремося, за що він бореться, чому ми не можемо бути разом", — сказала Зеленська.

Вона додала, що в цьому немає вини її чоловіка, і діти чудово розуміють, що зараз відбувається в країні і чому їхній батько живе на роботі.

"Просто хочеться більше часу для того, щоб бути разом", – наголосила перша леді.

Вона наголосила, що зараз проблема стосунків є трагедією для всіх українців.

"Ми не можемо вільно планувати своє життя більш ніж на кілька днів уперед. Мільйони людей розлучені. Багато жінок виїхали з дітьми ще на початку повномасштабного вторгнення. Але чоловіки більшості цих жінок перебувають тут в Україні. У нас дуже велика кількість людей на фронті". І там не тільки чоловіки, уявіть собі сім’ю, в якій ще й мама воює, це дуже складно витримувати психологічно, але в нас немає іншого виходу.

Чому ще всі так хочуть перемоги, щоби закінчилася війна? Щоб знову зустрітись, щоб можна було бути сім’єю разом. Особливо це відчувається зараз, перед різдвяними святами, коли, за традицією, вся родина має зібратися за столом, а ця традиція неможлива зараз для багатьох", – підсумувала Олена Володимирівна.