"Его вины нет": Зеленская рассказала об отношениях с мужем во время войны

Проблема отношений во время войны является трагедией для всех украинцев

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об отношениях со своим мужем Владимиром во время войны. По словам жены президента, война их разделила.

Об этом она сказала в интервью немецкому каналу ZDF. По словам Елены, она сейчас живет с детьми, а ее супруг постоянно находится на работе, там он и живет.

"Мы сейчас не можем жить все вместе. Да, мы иногда можем видеться, но это не может быть постоянно. Детям его не хватает, конечно. К счастью, мы все знаем, за что мы боремся, за что он борется, почему мы не можем быть вместе", — сказала Зеленская.

Она добавила, что в этом нет вины ее супруга, и дети прекрасно понимают, что сейчас происходит в стране и почему их отец живет на работе.

"Просто хочется больше времени для того, чтобы быть вместе", – отметила первая леди.

Она отметила, что сейчас проблема отношений является трагедией для всех украинцев.

"Мы не можем свободно планировать свою жизнь более, чем на несколько дней вперед. Миллионы людей разлучены. Многие женщины выехали с детьми еще в начале полномасштабного вторжения. Но мужчины большинства этих женщин находятся тут в Украине. У нас очень большое количество людей на фронте. И там не только мужчины. Представьте себе семью, в которой еще и мама воюет. Это все очень сложно выдерживать психологически. Но у нас нет другого выхода.

Почему еще все так хотят победы, чтобы закончилась война? Чтобы снова встретиться, чтобы можно было быть семьей вместе. Особенно это чувствуется сейчас, перед рождественскими праздниками, когда по традиции вся семья должна собраться за столом, а эта традиция невозможна сейчас для многих", – подытожила Елена Владимировна.