На прес-конференції Зеленського були зрежисовані відповіді? Політолог навів приклад

Запитань "від Офісу" нібито була більшість

Нову пресконференцію президента України Володимира Зеленського не можна назвати "підсумковою". Крім того, є підозри, що деяка її частина була "зрежисована".

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. За його словами, пресконференція йому не сподобалася.

"Відверто зізнаюся — мені пресконференція не сподобалася. Це точно не була підсумкова пресконференція глави держави, верховного головнокомандувача країни, що воює. Захід, схоже, розв'язував зовсім інші завдання. А саме — захисту своєї команди, яка себе, як на мене, дискредитувала. Плюс — спроба перекинути відповідальність за провал з мобілізацією та за майбутнє її посилення на головкома Валерія Залужного. Як спеціаліст стверджую, що частина пресконференції була зрежисована. Одне з перших питань — від "Укрінформу" — стосувалося саме болючої теми мобілізації/демобілізації. А в "Укрінформ" нещодавно призначили людину з Офісу президента. Видно було, що йде робота за сценарієм. Показати, як президент не бажає мобілізації жінок, як він відчуває суспільні настрої. Тобто – заздалегідь готові відповіді на заздалегідь прописані запитання. І запитань "від Офісу" була більшість.", — вважає він.

Більше про думку експертів щодо великої пресконференції Зеленського, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою Мобілізація, вибори, корупція: про що, а головне, як говорив Зеленський на пресконференції".

Раніше ми писали про топ гострих заяв Зеленського на пресконференції.