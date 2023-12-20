На пресс-конференции Зеленского были срежиссированные ответы? Политолог привел пример

Вопросов "от Офиса" якобы было большинство

Новую пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского нельзя назвать "итоговой". Кроме того, есть подозрения, что некоторая её часть была "срежисированна".

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. По его словам, пресс-конференция ему вовсе не понравилась.

"Откровенно признаюсь – мне пресс-конференция не понравилась. Это точно не была итоговая пресс-конференция главы державы, верховного главнокомандующего воюющей страны. Мероприятие, похоже, решало совсем иные задачи. А именно – защиты своей команды, которая себя, как по мне, дискредитировала. Плюс – попытка перебросить ответственность за провал с мобилизацией и за грядущее ее усиление на главкома Валерия Залужного. Как специалист утверждаю, что часть пресс-конференции была срежиссирована. Один из первых же вопросов – от "Укринформа" – касался именно болезненной темы мобилизации/демобилизации. А в "Укринформ" недавно назначили человека из Офиса президента. Видно было, что идет работа по сценарию. Показать, как президент не желает мобилизации женщин, как он чувствует общественные настроения. То есть – заранее готовые ответы на заранее прописанные вопросы. И вопросов "от Офиса" было большинство", — считает он.

Больше о мнении экспертов по поводу большой пресс-конференции Зеленского, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Мобилизация, выборы, коррупция: о чем, а главное, как говорил Зеленский на пресс-конференции".

Ранее мы писали о топе острых заявлений Зеленского на пресс-конференции.