В Україну із Франції завезли небезпечний сир: що відомо

Невідомо, чи встигли сири потрапити на прилавки українських супермаркетів

З Франції в Україну завезли небезпечні сири. У молочних продуктах фахівці виявили збудник стафілококової інфекції, яка є небезпечною для людського організму.

За попередньою інформацією сир має назву "Reblochon de Savoie". Про це повідомляє система швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів Rapid Alert System for Food and Feed.

Наразі експерти досліджують всіх виробників даного виду сиру, щоб зробити свої висновки щодо зараженої продукції. Та чи попали сири на полиці українських супермаркетів — невідомо.

Зазначимо, що стафілококове отруєння посідає перше місце серед всіх харчових отруєнь. Причина його виникнення – потрапляння в організм ентеротоксину, що виділяється Staphylococcus aureus (Золотистий стафілокок). Чутливість людини до ентеротоксину стафілокока дуже висока. Отруєння настає у 90%, що вживали заражену їжу.

Бактерії вражають життєво важливі органи. Стафілокок здатен викликати такі захворювання як зараження крові, смертельні отруєння, бронхіт, ендокардит, менінгіт та інші інфекції.

Окрім цього, за інформацією Вікіпедії, механізми передачі: основний — повітряно-краплинний, менше значення мають контактно-побутовий та фекально-оральний.

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