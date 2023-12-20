В Украину из Франции завезли опасный сыр: что известно

Неизвестно, успели ли продукция попасть на прилавки украинских супермаркетов

Из Франции в Украину привезли опасные сыры. В молочных продуктах специалисты обнаружили возбудитель стафилококковой инфекции, которая опасна для человеческого организма.

По предварительной информации сыр называется "Reblochon de Savoie". Об этом сообщает система быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов Rapid Alert System for Food and Feed.

В настоящее время эксперты исследуют всех производителей данного вида сыра, чтобы сделать свои выводы по зараженной продукции. Но попали ли сыры на полки украинских супермаркетов – неизвестно.

Отметим, что стафилококковое отравление занимает первое место среди всех пищевых отравлений. Причина его возникновения – попадание в организм энтеротоксина, выделяемого Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк). Чувствительность человека к энтеротоксину стафилококка очень высока. Отравление наступает у 90% употреблявших зараженную пищу.

Бактерии поражают жизненно важные органы. Стафилококк способен вызвать такие заболевания как заражение крови, смертельные отравления, бронхит, эндокардит, менингит и другие инфекции.

Кроме этого, по информации Википедии, механизмы передачи: основной — воздушно-капельный, меньшее значение имеют контактно-бытовой и фекально-оральный.

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