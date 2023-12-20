IT-армія завдала потужного удару по Росії: збитки можуть йти на сотні мільйонів доларів

Сервісом користуються російські держкомпанії на кшталт "Роснєфті"

Українська IT-армія завдала чергового потужного удару по російській економіці, зупинивши роботу сервісу Бітрікс24, яким користуються великі державні компанії.

Як повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, це хмарний сервіс, яким користуються найбільші компанії Росії, наприклад "Роснєфть".

"Сьогодні IT-Армія зупинила роботу компанії, в результаті 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів Бітрікс24", — зазначив він.

Своєю чергою у спільноті IT-армії зазначають, що це успіх обернеться багатомільйонними втратами "в десятки або сотні мільйонів доларів", проте це залежить від того, як довго сервіс перебуватиме у "нокауті".

Як повідомлялося раніше, 12 грудня росіяни здійснили масштабну кібератаку на інфраструктуру мобільного оператора "Київстар", через що багато українців на кілька днів залишилися без зв’язку.

У той же день фахівці ГУР успішно поклали сервери податкової служби Росії, через що центральний офіс у Москві і 2300 територіальних управлінь був у буквальному сенсі паралізовані.