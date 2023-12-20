IT-армия нанесла мощный удар по России: ущерб может идти на сотни миллионов долларов

Сервисом пользуются российские госкомпании вроде "Роснефти"

Украинская IT-армия нанесла очередной мощный удар по российской экономике остановив работу сервиса Битрикс24, которым пользуются крупные государственные компании.

Как сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, это облачный сервис, которым пользуются крупнейшие компании России, к примеру "Роснефть".

"Сегодня IT-Армия остановила работу компании, в результате 40% пользователей испытывали проблемы с доступом к СRМ-системе и другим сервисам Битрикс24", — отметил он.

В свою очередь в сообществе IT-армии отмечают, что это успех обернется многомиллионными потерями "в десятки или сотни миллионов долларов", однако это зависит от того, как долго сервис будет находиться в "нокауте".

Как сообщалось ранее, 12 декабря россияне совершили масштабную кибератаку на инфраструктуру мобильного оператора "Киевстар" из-за чего многие украинцы на несколько дней остались без связи.

В тот же день специалисты ГУР успешно положили сервера налоговой службы России из-за чего центральный офис в Москве и 2300 территориальные управления был в буквальном смысле парализованы.