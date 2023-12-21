На Донбасі дрон-камікадзе підірвав місцевого гауляйтера: він вижив, але не повністю (відео)

Колаборанта підірвали в машині

На Донбасі дроном-камікадзе підірвали гауляйтера окупованого селища Верхньоторецьке Сергія Павлова. Він вижив, але зазнав серйозних поранень.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Так, за словами, "військкора" Медведєва дрон влетів прямо в автомобіль, у якому перебував Павлов та інші посібники окупантів. У цей момент злочинці нібито розвозили гуманітарку.

Внаслідок удару поранення отримали дві людини, у тому числі й сам гауляйтер. За попередніми даними, йому відірвало ногу вибухом. Наразі він перебуває у лікарні. Подробиці про його стан не уточнюються.

А тим часом у мережі з'явилося відео самого підриву Павлова. Його опублікував відомий український волонтер Сергій Стерненко. На кадрах можна детально побачити момент влучення дрона по автомобілю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованих Олешках підірвали будинок відомого гауляйтера.

Також ми повідомляли про те, що у Росії ліквідували колишнього народного депутата України та зрадника Іллю Ківу. Закривавлене тіло Іллі Ківи виявили лежачим на снігу на території паркової зони готелю "Велич Country Club" у підмосковному селі Супонево Одинцовського району. У СБУ, коментуючи чутки про свою причетність, дали зрозуміти, що вони стоять за цим, заявивши, що всі зрадники отримають своє покарання.