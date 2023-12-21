На Донбассе дрон-камикадзе взорвал местного гауляйтера: он выжил, но не полностью (видео)

Коллаборанта взорвали в машине

На Донбассе дроном-камикадзе взорвали гауляйтера оккупированого поселка Верхнеторецкое Сергея Павлова. Он выжил, но получил серьезные ранения.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Так, по словам, "военкора" Медведева дрон влетел прямо в автомобиль, в котором находился Павлов и другие пособники оккупантов. В этот момент преступники якобы развозили гуманитарку.

В результате удара ранения получили два человека, в том числе и сам гауляйтер. По предварительным данным, ему оторвало ногу взрывом. В настоящее время он находится в больнице. Подробности о его состоянии не уточняются.

А тем временем в сети появилось видео самого подрыва Павлова. Его опубликовал известный украинский волонтер Сергей Стерненко. На кадрах можно подробно увидеть момент попадания дрона по автомобилю.

Напомним, ранее мы писали о том, что В оккупированных Олешках взорвали дом известного гауляйтера.

Также мы сообщали о том, что в России ликвидировали бывшего народного депутата Украины и предателя Илью Киву. Окровавленное тело Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района. В СБУ, комментируя слухи о своей причастности, дали понять, что они стоят за этим, заявив, что все предатели получат свое наказание.