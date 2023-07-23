Отправился к племяннику? В оккупированных Олешках взорвали дом известного гауляйтера (фото)
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У коллаборанта интересная биография
На временно оккупированных территориях Украины продолжается чреда взрывоопасных инцидентов. На этот раз "бавовна" пришла домой прямо к гауляйтеру Олешек.
Об этом сообщает издание ZN.
По его данным, вчера, 22 июля, произошел взрыв по адресу ул. Крылова, 165. Именно здесь, как свидетельствуют данные компании "Ю-Контрол", зарегистрирован земельный участок и недвижимость георгия жаравко.
Находился ли дома в момент взрыва сам коллаборант пока неизвестно.
Кто такой журавко
- родился 5 апреля 1959 года в селе Павло-Марьяновка Снигиревского района Николаевской области;
- с 11 мая 2007 года работает директором коммунального предприятия "Олешки";
- по разным данным георгий журавко является братом или дядей опального политика алексея журавко, которого уничтожили еще сентябре 2022 года;
- в 2019 году Георгий Журавко принимал участие в выборах в Верховную Раду, но проиграл другому предателю алексею ковалеву, которого уничтожили летом 2022 года;
- в 2022 году оккупанты назначили его "городским главой" Олешек.
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