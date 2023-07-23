У коллаборанта интересная биография

На временно оккупированных территориях Украины продолжается чреда взрывоопасных инцидентов. На этот раз "бавовна" пришла домой прямо к гауляйтеру Олешек.

Об этом сообщает издание ZN.

По его данным, вчера, 22 июля, произошел взрыв по адресу ул. Крылова, 165. Именно здесь, как свидетельствуют данные компании "Ю-Контрол", зарегистрирован земельный участок и недвижимость георгия жаравко.

Находился ли дома в момент взрыва сам коллаборант пока неизвестно.

Кто такой журавко

родился 5 апреля 1959 года в селе Павло-Марьяновка Снигиревского района Николаевской области;

с 11 мая 2007 года работает директором коммунального предприятия "Олешки";

по разным данным георгий журавко является братом или дядей опального политика алексея журавко, которого уничтожили еще сентябре 2022 года;

в 2019 году Георгий Журавко принимал участие в выборах в Верховную Раду, но проиграл другому предателю алексею ковалеву, которого уничтожили летом 2022 года;

в 2022 году оккупанты назначили его "городским главой" Олешек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области ликвидировали известного российского пропагандиста.

Также мы сообщали, что ВСУ уничтожили российского военкора — друга владлена татарского с пикантным прошлым.