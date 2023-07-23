Вирушив до племінника? В окупованих Олешках висадили в повітря будинок відомого гауляйтера (фото)

У колаборанта цікава біографія

На тимчасово окупованих територіях України триває низка вибухонебезпечних інцидентів. Цього разу "бавовна" прийшла додому прямо до гауляйтера Олешок.

Про це повідомляє видання ZN.

За його даними, вчора, 22 липня, стався вибух на вул. Крилова, 165. Саме тут, як свідчать дані компанії "Ю-Контрол", зареєстровано земельну ділянку та нерухомість георгія жаравко.

Чи знаходився вдома в момент вибуху сам колаборант наразі невідомо.

Хто такий журавко

народився 5 квітня 1959 року в селі Павло-Мар’янівка Снігурівського району Миколаївської області;

з 11 травня 2007 року працює директором комунального підприємства "Олешки";

за різними даними георгій журавко є братом або дядьком опального політика олексія журавка, якого знищили ще у вересні 2022 року;

у 2019 році георгій журавко брав участь у виборах до Верховної Ради, але програв іншому зраднику олексію ковальову, якого знищили влітку 2022 року;

2022 року окупанти призначили його "міським головою" Олешек.

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