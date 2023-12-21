Небезпечний сир з Франції: Держспоживслужба спростувала інформацію і пояснила, як вона з'явилася

Повідомлення можуть використовуватися для дезінформації суспільства

Днями мережею ширилась інформація про те, що в Україну з Франції завезли небезпечний сир в якому знайшли стафілокок. Натомість 21 грудня це спростували.

Про це повідомляє Держспоживслужба. У відомстві кажуть, що вони отримали 19 грудня повідомлення по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) стосовно виявлення патогенного мікроорганізму "стафілокок коагулазопозитивний" в сирі, що експортувався з Франції.

Втім, в повідомленні було зазначено, що сир завезли до Бельгії, Іспанії та Великобританії. Крім цього, документів, що підтверджують відправлення партії в Україну надано не було.

Вже 20 грудня Держспоживслужба надіслала запит команді RASFF стосовно уточнення експорту сиру з ЄС до України. Після отримання відповіді стало зрозуміло, що даний вантаж до України не відправлявся.

У відомстві наголошують, що RASFF портал є відкритим для споживачів, тому інформаційні повідомлення можуть використовуватися для дезінформації суспільства в Україні. Там додали, що варто довіряти лише перевіреній інформації опублікованій на офіційних джерелах.

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