Опасный сыр из Франции: Госпотребслужба опровергла информацию и объяснила, как она появилась

Сообщения могут использоваться для дезинформации общества

На днях по сети ширилась информация о том, что в Украину из Франции завезли опасный сыр в котором нашли стафилокок. 21 декабря это опровергли.

Об этом сообщает Госпотребслужба. В ведомстве говорят, что они получили 19 декабря сообщения по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) об обнаружении патогенного микроорганизма "стафилококк коагулазоположительный" в экспортируемом из Франции сыре.

Впрочем, в сообщении было сказано, что сыр завезли в Бельгию, Испанию и Великобританию. Кроме этого, документов, подтверждающих отправку партии в Украину предоставлено не было.

Уже 20 декабря Госпотребслужба направила запрос команде RASFF об уточнении экспорта сыра из ЕС в Украину. После получения ответа стало ясно, что данный груз в Украину не отправлялся.

В ведомстве подчеркивают, что RASFF портал открыт для потребителей, поэтому информационные сообщения могут использоваться для дезинформации общества в Украине. Там добавили, что следует доверять только проверенной информации, опубликованной на официальных источниках.

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