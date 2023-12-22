"Спочивай з миром, брате": у боях за Україну загинув священник зі Львівщини

Був вірний військовій присязі

Росія продовжує вести підступну війну проти України, у якій гинуть цивільні та військові люди. Так священник зі Львівщини та захисник України Ігор Левицький, 1978 року народження, загинув у бою.

Про це у пʼятницю, 22 грудня, повідомила Золочівська міська рада. Боєць поклав своє життя у бою на Запоріжжі, поблизу Новоандріївки у вівторок, 19 грудня.

Ігор Левицький був водієм кулеметного взводу стрілецької роти батальйону військової роти А1556.

"Відданий військовій присязі, мужньо виконуючи свій обов’язок, водій кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А1556 Ігор Володимирович Левицький, загинув внаслідок удару FPV-дрона 19 грудня 2023 року в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойових завдань", — йдеться у повідомленні.

Щирі співчуття родині та близьким щодо загибелі Ігоря Левицького також висловили у Львівській духовній семінарії.

"Спочивай з миром, брате", — поділився також сумною звісткою отець Михайло Зубкович.

Раніше "Телеграф" писав, що з життя пішов зовсім молодий герой – 21-річний громадянин США Ітан Хертвек, який прибув в Україну воювати з Росією.