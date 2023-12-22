"Покойся с миром, брат": в боях за Украину погиб священник со Львовщины

Был верен военной присяге

Россия продолжает вести коварную войну против Украины, в которой гибнут гражданские и военные люди. Так священник из Львовщины и защитник Украины Игорь Левицкий, 1978 года рождения, погиб в бою.

Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил Золочевский городской совет. Боец положил свою жизнь в бою на Запорожье, у Новоандреевки во вторник, 19 декабря.

Игорь Левицкий был водителем пулеметного взвода стрелковой роты батальона военной роты А1556.

"Преданный военной присяге, мужественно выполняя свой долг, водитель пулеметного взвода стрелковой роты стрелкового батальона воинской части А1556 Игорь Владимирович Левицкий, погиб в результате удара FPV-дрона 19 декабря 2023 года в районе населенного пункта Новоандреевка, Запорожская область", — говорится в сообщении.

Искренние соболезнования семье и близким по поводу гибели Игоря Левицкого также выразили во Львовской духовной семинарии.

"Почивай с миром, брат", — поделился также печальным известием отец Михаил Зубкович.

Ранее "Телеграф" писал, что из жизни ушел совсем молодой герой — 21-летний гражданин США Итан Хертвек, прибывший в Украину воевать с Россией.