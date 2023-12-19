"Рыба" был частью семьи "Динамо": на фронте героически погиб болельщик-орденоносец

Герой активно болел за киевское "Динамо"

14 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Заречное (Донецкая область) героически погиб болельщик "Динамо", воин 95-й ОДШБр Максим Рыбецкий (позывной "Рыба"). В ноябре захватчики убили известного фаната Бело-синих Сергея Павличенко.

О смерти Максима сообщила пресс-служба киевского "Динамо" в Facebook. Герой защищал Украину с 2018 года.

Максим был командиром взвода и всегда стоял горой за своих собратьев. Рыбецкий был награжден Орденом за мужество 3 степени, Золотым Крестом, а также Знаком доблести ОТГ (оперативно-тактическая группировка) "Лиман".

"Рыба" с самого детства была частью нашей "бело-синей" семьи. Мы приносим соболезнования родственникам и близким. Быть воином – жить вечно! Светлая память тебе, Герой!" — гласит сообщение киевского клуба.

Напомним, на войне против российских захватчиков погиб 20-летний фанат "Динамо" Игорь Марковкин. Кроме того, в боях с оккупантами не стало воспитанника "Динамо" Александра Щетинина. В июне на войне против агрессора был убит болельщик Бело-синих Максим Бурдусь.