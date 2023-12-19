Укр

"Рыба" был частью семьи "Динамо": на фронте героически погиб болельщик-орденоносец

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Максим Рыбецкий Новость обновлена 19 декабря 2023, 16:01
Максим Рыбецкий. Фото ФК Динамо (Киев)

Герой активно болел за киевское "Динамо"

14 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи поселка Заречное (Донецкая область) героически погиб болельщик "Динамо", воин 95-й ОДШБр Максим Рыбецкий (позывной "Рыба"). В ноябре захватчики убили известного фаната Бело-синих Сергея Павличенко.

О смерти Максима сообщила пресс-служба киевского "Динамо" в Facebook. Герой защищал Украину с 2018 года.

Максим был командиром взвода и всегда стоял горой за своих собратьев. Рыбецкий был награжден Орденом за мужество 3 степени, Золотым Крестом, а также Знаком доблести ОТГ (оперативно-тактическая группировка) "Лиман".

"Рыба" с самого детства была частью нашей "бело-синей" семьи. Мы приносим соболезнования родственникам и близким. Быть воином – жить вечно! Светлая память тебе, Герой!" — гласит сообщение киевского клуба.

Напомним, на войне против российских захватчиков погиб 20-летний фанат "Динамо" Игорь Марковкин. Кроме того, в боях с оккупантами не стало воспитанника "Динамо" Александра Щетинина. В июне на войне против агрессора был убит болельщик Бело-синих Максим Бурдусь.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Киев