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"Риба" був частиною родини "Динамо": на фронті героїчно загинув уболівальник-орденоносець

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Максим Рибецький Новина оновлена 19 грудня 2023, 16:01
Максим Рибецький. Фото ФК Динамо (Київ)

Герой активно вболівав за київське "Динамо"

14 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Зарічне (Донецька область) героїчно загинув уболівальник "Динамо", воїн 95-го ОДШБр Максим Рибецький (позивний "Риба"). У листопаді загарбники вбили відомого фаната Біло-Синіх Сергія Павліченка.

Про смерть Максима повідомила пресслужба київського "Динамо" у Facebook. Герой боронив Україну з 2018 року.

Максим був командиром взводу і завжди стояв горою за своїх побратимів. Рибецький був нагороджений Орденом за мужність 3 ступені, Золотим Хрестом, а також Знаком доблесті ОТУ (оперативно-тактичне угруповання) "Лиман".

"Риба" з самого дитинства був частиною нашої "біло-синьої" родини. Ми приносимо співчуття родичам та близьким. Бути воїном — жити вічно! Світла пам’ять тобі, Герою!"— йдеться у повідомленні київського клубу.

Нагадаємо, на війні проти російських загарбників загинув 20-річний фанат "Динамо" Ігор Марковкін. Крім того, у боях з окупантами не стало вихованця "Динамо" Олександра Щетиніна. У червні на війні проти агресора був убитий уболівальник Біло-синіх Максим Бурдусь.

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#Футбол #ФК Динамо Київ