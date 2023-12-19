"Риба" був частиною родини "Динамо": на фронті героїчно загинув уболівальник-орденоносець

Герой активно вболівав за київське "Динамо"

14 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Зарічне (Донецька область) героїчно загинув уболівальник "Динамо", воїн 95-го ОДШБр Максим Рибецький (позивний "Риба"). У листопаді загарбники вбили відомого фаната Біло-Синіх Сергія Павліченка.

Про смерть Максима повідомила пресслужба київського "Динамо" у Facebook. Герой боронив Україну з 2018 року.

Максим був командиром взводу і завжди стояв горою за своїх побратимів. Рибецький був нагороджений Орденом за мужність 3 ступені, Золотим Хрестом, а також Знаком доблесті ОТУ (оперативно-тактичне угруповання) "Лиман".

"Риба" з самого дитинства був частиною нашої "біло-синьої" родини. Ми приносимо співчуття родичам та близьким. Бути воїном — жити вічно! Світла пам’ять тобі, Герою!"— йдеться у повідомленні київського клубу.

Нагадаємо, на війні проти російських загарбників загинув 20-річний фанат "Динамо" Ігор Марковкін. Крім того, у боях з окупантами не стало вихованця "Динамо" Олександра Щетиніна. У червні на війні проти агресора був убитий уболівальник Біло-синіх Максим Бурдусь.