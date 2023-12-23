Подарунок до Різдва: Київ напередодні Святвечора засипає снігом (відео)

Білі мухи налетіли

До столиці України у суботу, 23 грудня, завітала справжня зимова погода. Київ засипає снігом якраз напередодні Святвечора.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, а також публікують відео засніженого міста. Сніжити почало після обіду, близько 13:00, але вже за лічені хвилини, як кажуть містяни, столиця "побіліла".

"Тим часом Київ напередодні Святвечора почало засипати снігом. Щоправда, він швидко тане, хоча й рясний. Припускаємо, що до вечора столицю може добряче засніжити", — йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, 23 та 24 грудня у столиці очікуються незначні снігові опади та "плюсова" температура. На Різдво 25 грудня у столиці спостерігатиметься сильний вітер з мокрим снігом. У ніч проти Різдва у Києві очікується похолодання до -5 градусів, а вдень — потеплішання до +7 градусів та дощ.

Про рясний снігопад пишуть кияни з більшості районів столиці. Зазначається, що зимова краса значно погіршила видимість на дорогах Києва. Місцями опади настільки рясні, що нічого не можна побачити й на відстані двох метрів.

Раніше "Телеграф" писав, що уночі у Львівській та Закарпатській областях розбушувалася справжня негода. Шквальний вітер, сніг та мокрий сніг наробили багато неприємностей.