Машини застрягли у кучугурах, тисячі сімей без світла: захід України завалило снігом (фото)

Екстрені служби працювали на місцях та допомагали людям

Вночі у Львівській та Закарпатській областях розбушувалася справжня негода. Шквальний вітер, сніг та мокрий сніг наробили багато неприємностей.

У пресслужбі ДСНС Львівщини повідомили, що у снігових пастках опинилися вісім вантажівок. Рятувальники спільно з 2-м Спеціальним центром швидкого реагування ДСНС України відбуксували 8 великовантажних автомобілів на трасі Київ-Чоп поблизу с. Тухолька Стрийського району.

"Екстрені служби працюють на місцях і допомагають людям. Зокрема, залучаються для відбуксирування автомобілів та розпилення звалених дерев", — йдеться у повідомленні.

Водночас в Укренерго пишуть, що внаслідок негоди станом на ранок 22 грудня було знеструмлено 397 населених пунктів у Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській та Харківській областях. Найскладніша ситуація на Закарпатті. Там 271 населений пункт залишився без світла через це.

У Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України також опублікували фотографії негоди у західній частині країни. У відомстві зазначили, що для відбуксирування автомобілів та розпилу звалених дерев залучали екстрені служби.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області повідомляє, що до ранку 22 грудня проїзд усіма дорогами державного значення на території Закарпаття забезпечений. Також знято обмеження на рух вантажівок, які були введені напередодні увечері через сильні снігопади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці листопада в Україні розбушувалася негода. Понад 20 людей опинилися серед постраждалих, і понад десять людей загинули внаслідок складних погодних умов.