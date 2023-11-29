Наслідки негоди в Україні: кількість загиблих зросла (фото)

Підрозділи ДСНС та поліції працюють у посиленому режимі

В Україні продовжується ліквідація наслідків негоди. Водночас кількість загиблих через складні погодні умови зросла.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, станом на 12:00 29 листопада, через негоду, на жаль, загинуло 12 осіб. 23 особи постраждало, серед них — 2 дитини.

Водночас він підкреслив, що наразі на території держави ускладнених погодних умов немає. Залишаються знеструмленими 521 населений пункт у 11 областях.

Також міністр повідомив, що з 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько 2 тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Надано допомогу понад 4 тисячам громадян, з них 226 – діти.

За даними МВС, проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 "Арбузинка — Нова Одеса". Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.

Нагадаємо, у вівторок, 28 листопада, МВС повідомило, що на Одещині через негоду загинули 5 людей, ще 15 – постраждали. Ще двоє людей у негоду загинули на Миколаївщині.