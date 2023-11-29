В Украине продолжает бушевать непогода: количество погибших возросло (фото)

Подразделения ГСЧС и полиции работают в усиленном режиме

В Украине продолжается ликвидация последствий непогоды. В то же время количество погибших из-за сложных погодных условий возросло.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, по состоянию на 12:00 29 ноября, из-за непогоды, к сожалению, погибли 12 человек. 23 человека пострадали, среди них — 2 ребенка.

В то же время он подчеркнул, что на территории государства осложненных погодных условий нет. Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях.

Также министр сообщил, что с 26 ноября подразделения ГСЧС отбуксировали около 2 тысяч транспортных средств, в том числе 31 пассажирский автобус и 33 автомобиля скорой медицинской помощи. Оказана помощь более 4 тысяч граждан, из них 226 – дети.

По данным МВД, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса". Продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области.

Напомним, во вторник, 28 ноября, МВД сообщило, что в Одесской области из-за непогоды погибли 5 человек, еще 15 – пострадали. Еще два человека в непогоду погибли в Николаевской области.