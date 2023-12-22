Машины застряли в сугробах, тысячи семей без света: запад Украины завалило снегом (фото)

Экстренные службы работали на местах и помогали людям

Ночью во Львовской и Закарпатской областях разбушевалась настоящая непогода. Шквальный ветер, снег и мокрый снег наделали много неприятностей.

В пресс-службе ГСЧС Львовщины сообщили, что в снежных ловушках оказались восемь грузовиков. Спасатели совместно с 2-м Специальным центром быстрого реагирования ГСЧС Украины отбуксировали 8 большегрузных автомобилей на трассе Киев-Чоп вблизи с. Тухолька Стрыйского района.

"Экстренные службы работают на местах и помогают людям. В частности, привлекаются для отбуксировки автомобилей и распыления сваленных деревьев", — говорится в сообщении.

В то же время в Укрэнерго пишут, что в результате непогоды по состоянию на утро 22 декабря, были обесточены 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях. Самая сложная ситуация в Закарпатье. Там 271 населенный пункт остался без света из-за этого.

В Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины также опубликовали фотографии непогоды в западной части страны. В ведомстве отметили, что для отбуксировки автомобилей и распила сваленных деревьев привлекали экстренные службы.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области сообщает, что к утру 22 декабря проезд по всем дорогам государственного значения на территории Закарпатья обеспечен. Также сняты ограничения на движение грузовиков, которые были введены накануне вечером из-за сильных снегопадов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце ноября в Украине разбушевалась непогода. Больше 20 человек оказались в числе пострадавших, и более десяти человек погибли в результате сложных погодных условий.