Окупанти обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені (фото)

На даний момент вже з’явилися фото з місця подій

У ніч проти 24 грудня армія РФ вкотре обстріляла центр Херсона. Під ударом опинилися житлові будинки.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, через попадання артилерійського снаряда у багатоквартирний будинок постраждала родина. На місці загинули 87-річний чоловік та його дружина.

Ще один 54 місцевий житель отримав поранення ноги та контузію. Він відмовився від госпіталізації.

"Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Наразі вже з’явилися фото з місця подій. Їх опублікував голова міської адміністрації Херсона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ввечері 23 грудня російські окупанти здійснили масовий обстріл Херсона, через що в місті в кількох місцях почалася пожежа.

Також ми повідомляли про те, що росіяни обстріляли ТЕС у Донецькій області та травмували енергетиків.