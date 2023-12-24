Відмінно прижилися і розмножуються: де в Україні живе найбільше стадо зубрів (відео)

На сьогоднішній день в Україні налічується близько півтисячі особин зубра

У Львівській області було зафіксовано найбільшу популяцію бізонів в Україні. Величезне стадо потрапило на камеру вчених.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України. Відомо, що це поселення зубрів базується на території Бродівського лісфонду.

Повідомляється, що більшість звірів – біловежського підвиду, який вважається найбільшим за лінійними та ваговими показниками серед усього роду Bison. Дикі зубри завезені на Львівщину ще у 80-х роках із Литви у чисельності 12 особин. За нещодавніми підрахунками лісівників, їх налічується 114.

В даний час у регіоні проживають дві локальні репродуктивні субпопуляції зубрів – біловежської та біловежсько-кавказької ліній. За нещодавніми підрахунками лісівників, загалом їх налічується 114 особин.

"Чисельність основного стада залежить від умов та потреб тварин. Впливає на це і якісний догляд фахівців, охорона, забезпечення водопоєм, підгодівля тварин, здійснення усіх біотехнічних заходів. Мають місце і природні фактори: старіння зубрів, природна смертність.

Для збереження та забезпечення стабільного утримання єдиної в Україні популяції зубрів біловезької лінії, в 2007 році за ініціативи Міністра Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України було затверджено план дій щодо збереження та відновлення зубрів в фауні України та започатковано певні заходи. Під час реалізації наукової програми було завезено та випущено в угіддя підприємства ще 12 особин зубрів кавказької лінії. Наразі в регіоні представлені дві локальні репродуктивні та найчисленніші в Україні субпопуляції зубрів — біловезької та біловезько-кавказької ліній", — йдеться у повідомленні.

За словами держагенства, зубри успішно пристосувалися до інтенсивної лісогосподарської та сільськогосподарської діяльності. Лісові площі такого типу дають змогу тваринам співіснувати у відносній рівновазі в нових природних ландшафтах, але вони достатньо обмежені в сучасних умовах. Диким зубрам зручно та краще використовувати пасовища сільськогосподарських угідь, проте тут є певні нюанси: наявне поголівʼя зубрів завдає місцевим мешканцям чимало шкоди.

На сьогодні в Україні налічується близько пів тисячі особин зубра. Виконання плану дій зі збереження цих тварини допоможе збільшити його чисельність на території України.

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