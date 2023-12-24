Отлично прижились и размножаются: где в Украине живет самое большое стадо зубров (видео)

На сегодняшний день в Украине насчитывается около полу тысячи особей зубра

Во Львовской области была зафиксирована самая большая популяция бизонов в Украине. Огромное стадо попало на камеру ученых.

Об этом информирует пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Известно, что данное поселение зубров базируется на территории Бродовского лесфонда.

Сообщается, что большинство зверей – беловежского подвида, который считается самым большим по линейным и весовым показателям среди всего рода Bison. Дикие зубры завезены на Львовщину еще в 80-х годах из Литвы в численности 12 особей. По недавним подсчетам лесоводов, их насчитывается 114.

В настоящее время в регионе проживают две локальные репродуктивные субпопуляции зубров – беловежской и беловежско-кавказской линий. По недавним подсчетам лесоводов, в общей сложности их насчитывается 114 особей.

"Численность основного стада зависит от условий и потребностей животных. Влияет на это и качественный уход специалистов, охрана, снабжение водопоем, подкормка животных, осуществление всех биотехнических мероприятий. Имеют место и природные факторы: старение зубров, естественная смертность.

"Для сохранения и обеспечения стабильного содержания единственной в Украине популяции зубров беловежской линии, в 2007 году по инициативе Министра Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины был утвержден план действий по сохранению и восстановлению зубров в фауне Украины и определены мероприятия. В ходе реализации научной программы было завезено и выпущено в угодья предприятия еще 12 особей зубров кавказской линии. В настоящее время в регионе представлены две локальные репродуктивные и многочисленные в Украине субпопуляции зубров — беловежской и беловежско-кавказской линий", — говорится в сообщении.

По словам госагенства, зубры успешно приспособились к интенсивной лесохозяйственной и сельскохозяйственной деятельности. Лесные площади такого типа позволяют животным сосуществовать в относительном равновесии в новых природных ландшафтах, но они достаточно ограничены в современных условиях. Диким зубрам удобно и лучше использовать пастбища сельскохозяйственных угодий, однако здесь есть определенные нюансы: существующее поголовье зубров наносит местным жителям немало вреда.

На сегодняшний день в Украине насчитывается около полу тысячи особей зубра. Выполнение плана действий по сохранению этих животных поможет увеличить его численность на территории Украины.

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