Охота на диких котов: как с острова, где 21 год прожила полтавская "Робинзон Крузо", вывозили четвероногих

На "большую землю" доставили шесть собак и 30 котов. Несколько животных, которые совсем одичали, в руки не дались

Небывалую операцию провели сотрудники Кременчугского аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС, спасатели из Полтавы, волонтеры информплатформы Help.animals.Poltava и благотворительная организация по спасению животных UAnimals. Полтора десятка человек с ловушками-приманками, большими клетками, кусками мяса, кошачьим кормом и успокоительными препаратами для животных высадились на безлюдном острове Вишняки в Каменском водохранилище.

Они должны были эвакуировать десятки кошек и собак, которые остались без присмотра после внезапной смерти 66-летней Ларисы Ребристой, прожившей на острове 21 год. За одну ходку всех животных увезти не удалось – некоторые не дались в руки. Поэтому, несмотря на непогоду, волонтеры несколько раз посещали остров…

Ловили сачками, ловушками, руками

– Тревогу, узнав о неожиданной смерти Ларисы Ребристой, забили зоозащитники. Однако вывезти большое количество животных с острова на обычной моторной лодке было проблематично, поэтому они обратились в ГСЧС, – рассказала "Телеграфу" спикер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко. – Ну а мы уже подключили аварийно-спасательный отряд спецназначения из Кременчуга. Подразделение выделило две вместительные лодки, а на сопровождение "десанта" отправило еще и двух водолазов. Автобус для перевозки волонтеров и спасателей из Полтавы предоставила благотворительная организация UAnimals.

На помощь зоозащитникам пришли спасатели

– В нашей команде были опытные ловцы животных, – подключается к разговору волонтер Людмила Хоменко. – Они (их было шестеро) высадились на берег первыми, а остальные участники процесса остались на лодках, чтобы лишний раз не пугать животных, которые никогда не видели большого количества людей.

Подавляющее большинство кошек сидело в открытом доме. Они были ручными, и их более или менее легко удалось посадить в клетки. А часть оказалась дикой. Один из котов вцепился нашей волонтерке в руку и поцарапал лицо. Рука распухла.

Спикер управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко

– Когда нам разрешили зайти с клетками на территорию охотничьей базы, то три беспородные собаки разных мастей встретили нас спокойно, крутились под ногами, а три отбежали и смотрели издали испуганно, – рассказывает Светлана Рыбалко. – Честно говоря, мы надеялись увидеть измученных голодом животных, ведь с момента смерти их хозяйки прошло уже десять дней. Но все были упитанные, а некоторые коты даже жирные, килограммов по 10-12, с массивными лапами. Два из них вели себя очень агрессивно. Одного из котов удалось поймать сачком, а пятерых поймали с помощью ловушек. Несколько забились под деревянный помост, спасатели вынуждены были его разобрать, чтобы достать оттуда руками. Но как только сорвали доски, трое бросились в разные стороны. Ой, мы смеялись! Еще никогда наши ребята так за котами не бегали! А те еще прыгали, как белки…

Под помостом, кстати, скрывались также две курицы и хромая утка, их, вероятно, не увидел знакомый егерь Ларисы Михайловны, который буквально на второй день после ее смерти вывез с охотничьей базы трех коз и несколько десятков кур и уток. Найденную домашнюю птицу забрала волонтер.

Найденную домашнюю птицу забрала волонтер

Цивилизация или смерть

– Остров будто не хотел нас отпускать, – продолжает Людмила Хоменко. – Когда мы отправились в обратном направлении и отплыли уже на довольно большое расстояние, одна из волонтеров обнаружила отсутствие мобильного телефона. Но вспомнила, что забыла его в доме, когда подсвечивала фонариком по закуткам. Спасатели без разговоров развернули лодку назад. Только благодаря этому нам удалось забрать с собой еще троих собак и трех кошек, вернувшихся во двор после нашего отъезда.

В общей сложности в тот день удалось эвакуировать на "большую землю", кроме шести собак, 29 котов: 14 мальчиков и 15 девочек. Среди них много молодых, которым по три-четыре месяца. На всю эту стаю был один черный кот, а остальные были белыми с черными пятнами и черными хвостами. Голубые глаза указывали на то, что они потомки сиамской кошки.

По словам Людмилы Хоменко, двух собак забрали друзья покойной из Светлогорского, остальных, как и кошек, доставили в ветклинику в Полтаве, где их обследовали и стерилизовали (это "удовольствие" обошлось в 23 тысячи гривен, пожертвованных неравнодушными людьми). За исключением незначительных проблем со зрением, никаких болезней у "островян" не обнаружено.

Им нужно некоторое время на адаптацию, поэтому их поместили во временный пункт передержки бездомных животных.

Еще две собаки, вывезенные с острова, отправились в Днепр – их забрал владелец одного из приютов для четвероногих.

– Со временем будем выставлять в соцсетях фото каждого из котиков и искать для них новых хозяев, – говорит Людмила Хоменко. – Жаль, вторая поездка на остров оказалась малопродуктивной. Мне и еще одной волонтерке удалось поймать только одного кота, который на момент нашего приезда находился в летней кухне, где был оставлен корм. Еще три, которых мы видели, сидели на крыше дома и на заборе. Это дикие животные, не идущие к людям. Говорят, они жили отдельно от домашних, покойная хозяйка даже кормила их порознь. Мы, расставив ловушки, ждали два часа. Но тщетно.

В ожидании удачи волонтеры могли спокойно рассмотреть быт Ларисы Ребристой и оставшиеся после нее вещи.

– То, что она столько там прожила, можно считать подвигом, – говорит Людмила. – На острове очень красиво, природа успокаивает и расслабляет. Наверное, летом там еще красивее. Иногда самой хочется сбежать на такой безлюдный остров от городской суеты. Но не могу представить, как там пережить безвыездно зимний период, в одиночестве… Надо иметь характер.

После смерти Ларисы осталось много скромных вещей, которые она постепенно перевозила с "большой земли", из своей прежней жизни. Вряд ли они кому-нибудь понадобятся.

Старые фото, которые остались в опустевшем доме

Все родные Ларисе люди остались только на фотографиях, приклеенных на стене. Много ее фотографий. С них смотрит красивая молодая женщина без макияжа, с гордым и волевым взглядом.

Лариса Ребристая 21 год прожила на безлюдном острове

Незадолго до смерти Лариса Ребристая очень беспокоилась, что Полтавское областное руководство Украинского общества охотников и рыбаков поставило ей ультиматум весной 2024-го покинуть остров. Жаловалась, что не выживет в цивилизации.

Эти дикие коты, которые не дались людям в руки, чтобы их вывезли из привычной среды, мне почему-то напоминают их хозяйку…

Фото, видео – Светланы Рыбалко, Людмилы Хоменко