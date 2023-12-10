Давали срок до весны: умерла полтавская "Робинзон Крузо", 21 год прожившая на безлюдном острове

Коз, кур и уток лодкой переправили на "большую землю", а кошек и собак оставили на острове

В ландшафтном заказнике местного значения "Вишняки" в Каменском водохранилище скончалась 66-летняя Лариса Ребристая, которая 21 год прожила на безлюдном острове в море. Она лишь периодически наведывалась лодкой на "большую землю", чтобы приобрести вещи первой необходимости.

Эту печальную новость "Телеграфу" сообщил житель села Светлогорское Полтавского района Александр Крышень. Он был хорошо знаком с островитянкой, а теперь заботится о ее живности.

Чиновники разрешили жить Ларисе до весны

Что стало причиной внезапной смерти женщины в ночь на 3 декабря, неизвестно. Просто легла спать и не проснулась. Хорошо, что накануне к ней приехал друг Олег Борисенко, чтобы помочь по хозяйству.

– Мы поужинали и улеглись спать. Она – в своей комнате, я – у печки. Ранним утром в воскресенье я пошел хозяйничать. Через некоторое время заметил, что Лариса не выходит из комнаты, – рассказал Олег. – Я постучал в окно, но женщина лежала неподвижно. Пришлось выбить дверь. Лариса уже была мертва. Вчера разговаривали, смеялись, все хорошо было, а к утру она холодная была.

Лариса – добрая душа – заслужила легкую смерть. И Бог послал ей в тот момент близкого человека, который смог позаботиться об организации доставки тела на "большую землю".

В последний наш телефонный разговор Лариса Ребристая очень волновалась своим туманным будущим. Жаловалась, что ее уже покидают силы: тяжело носить дрова, была не способна сама поправить изгородь. Прыгало давление, болело сердце, появилась стенокардия. Обещала зайти в больницу, как только поплывет в Светлогорское. Но, скорее всего, забыла.

Лариса Ребристая со своими козами

Лариса планировала до того, как залив покроется льдом, еще раз смотаться на моторной лодке в село, купить мешок муки и найти какого-нибудь мастера, чтобы запаял дырявое судно, а заодно вытащил его на берег, потому что самой сделать это уже было не под силу.

— Мне уже шестьдесят шесть, — словно оправдывалась за свое состояние. — Сколько еще осталось? Где я буду доживать свой век? Как это будет?

— Да как-то будет! Лучше об этом не думать, — закончила разговор на такой самоуспокаивающей ноте "робинзонша".

Здоровье женщины ухудшилось после того, как она узнала, что местная организация Украинского общества охотников и рыболовов (УООР) хочет выселить ее с острова. Это подтвердил "Телеграфу" руководитель Полтавского областного УООР Константин Боровик, объяснив, что истек срок пользования охотничьими угодьями в Вишняках, поэтому общество хочет отказаться от них, поскольку это связано с большими финансовыми затратами. А поступления средств из-за полномасштабной войны значительно сократились, потому что охота под запретом.

Лариса Ребристая на причале острова Вишняки

— Кому отойдет этот природно-заповедный фонд, решит сессия областного совета до конца этого года или в начале следующего, — сказал чиновник. — Может, кто-то сможет его содержать и Ларисе предложат выполнять там какие-то функции. Поэтому рано говорить, что ее кто-то выселяет. Но она не имеет никаких имущественных прав на базу.

Ларису пообещали до весны не трогать.

— А куда же мне весной деваться? — с отчаянием в голосе спрашивала женщина. — По слухам, местный фермер хочет взять землю на острове в аренду с правом выкупа. А где я хату найду, чтобы купить на свою пенсию в 2500 гривен? На меня же никто не будет тратить денег, потому что в стране вон какая разруха.

Лариса Михайловна признавалась, что после предупреждения стала бояться за себя. "А что меня кому-то стоит убить? — ошеломила своими размышлениями. — Я даже в полицию звонила. Спрашивают: "К вам отправить наряд?" — "Да нет, говорю, просто зафиксируйте, что я вас предупреждала о возможном убийстве".

Женщина была уверена, что она стала кому-то мешать. Последние лет 10, рассказывала, никто из УООР на остров не являлся, потому что его с целью восстановления фауны и флоры закрыли на 15 лет. Здесь запрещено стрелять, разводить костер и вообще приезжать на него. Однако рыбаки, грибники и браконьеры игнорируют запреты. А если остров откроют для охоты, то кто-то сможет на нем зарабатывать неплохие деньги.

Уже никому не будет мешать

Еще женщина очень переживала за свою живность.

— Хорошо, если бы я была одна… А то у меня вон три козы, с полсотни кур-уток, шесть собак, котов неизвестно сколько, — перечисляла Лариса. — Да и другого имущества немало.

Отмечала, что в цивилизации ни она, ни ее животные не выживут.

— От Вишняков до Светлогорского 12 минут плыть на лодке. Но как только ступаю на берег, сразу чувствую, какой загазованный воздух в селе. Я вожу туда куриные яйца и так зарабатываю копеечку. А обратно везу обычно зерно для своей живности и продукты из магазина. Иногда там покупаю хлеб. Так от него его коты и собаки головы воротят. Не знаю, как его несчастные люди едят.

А между тем с такими тяжелыми мыслями готовилась к последней зиме на острове: запасалась сахаром, мукой, кормом для животных, консервировала овощи-фрукты и варила варенье… Но зиму она не пережила.

Ларису похоронили в Светлогорском, где покоится прах и ее мужа. Похороны взял на себя стростат, ведь никого из родни покойница не имела.

Ее тело еще не было предано земле, как в Facebook появилось сообщение о том, что волонтеры с помощью ГСЧС эвакуируют с острова оставшихся без присмотра животных и птиц. Говорили, что кошек и собак доставят в Полтаву, где их стерилизуют, а затем отдадут в приют.

— Информация очень быстро распространяется по просторам интернета, поэтому сразу же о готовности забрать несколько котиков и собак заявил кто-то из Германии, — рассказывает Александр Крышень. — Но прошло вот уже несколько дней, а животные до сих пор остаются на острове.

Впрочем, некоторых, как вот, трех козочек, забрали сразу. А также уток-кур. Когда волонтеры после похорон прибыли на остров, их там уже не было. За исключением единичных, которых не поймали. Были забраны также более-менее ценные вещи из хозяйства, из погреба исчезли банки с консервами.

После Ларисы Ребристой остались десятки уток и кур

Кошки (их было более 40 штук), увидев чужих людей, бросились в лес. Собаки никого к себе не подпустили. Поэтому их просто закрыли в вольере и набросали еды.

— Животные на острове не пропадут, — уверен Александр Крышень. — Там есть мыши и зерно, которое Лариса заготовила для животных. А как только на реке появится лед (сейчас ветры не дают воде замерзнуть), живность придет в село. Здесь ее проще будет отловить. Хотя на сайте старостинского округа поспешили опубликовали объявление, что отдадут животных в хорошие руки. Кто за ними будет специально плыть на Вишняки?

У Ларисы Ребристой было более 40 кошек, которые определяли только ее

Кто забрал коз, кур и уток, известно. Это бывший егерь, с которым покойница была достаточно близка. Говорят, он с семьей нагрузил добром полную лодку. Пытался ли увезти кошек и собак с безлюдного острова? Кто знает… Они ведь не дают молока, мяса и яиц.

— А кто станет владельцем базы, скоро увидим, — заключает разговор Александр Крышень. — За нее давно идет негласная борьба среди предприимчивых людей. Тут как раз и удобный случай появился: УООР отказывается ее в дальнейшем содержать и Лариса уже никому не будет мешать…

Фото "Полтавская волна" и из архива автора