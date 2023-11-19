"Робинзон Крузо" по-полтавски: как женщина 21 год прожила на безлюдном острове в море

Общество охотников хочет выселить Ларису Ребристую, потому что та не имеет прав на дом, в котором ей когда-то разрешили жить

Население острова Вишняки на бывшем Днепродзержинском, а теперь Каменском водохранилище составляет… один человек на полторы тысячи гектаров. Ларисе Ребристой – 66 лет, из которых 21 год она проживает в ландшафтном заказнике местного значения "Остров Вишняки" (по названию урочища, которое осталось под водой, когда в Украине создавали искусственные моря). Многие называют ее управляющим хозяйством бывшей охотничьей базы на острове.

Выйти на лодке в море в грозу

Остров Вишняки – природная жемчужина Полтавщины – образовался в 1964 году, когда затопили села по руслу Днепра, чтобы создать водохранилище. Этот клочок земли с первозданной природой спасла его высота.

Когда-то острова Днепродзержинского водохранилища были излюбленным местом отдыха высокопоставленных чиновников. Недалеко от Вишняков охотился сам генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Лариса приехала в этот оазис с мужем Владимиром – ему предложили здесь должность егеря. Прежде чем перебраться на остров, женщина успела поработать дояркой, телятницей, продавщицей в магазине, приемщицей молока. Не боялась никакой сельской работы.

Но четыре года спустя муж умер прямо на рабочем месте, на острове, а Ларисе, как оказалось, было некуда возвращаться: их дом в селе Ревущино Кобеляцкого района за это время успели растащить "добрые люди".

– Когда не стало мужа, я сначала растерялась, – вспоминает Лариса. – Покойный Володя, пока вода не замерзала, мотался на моторной лодке в Светлогорское – это четыре километра по дельте Ворсклы – и я с ним всегда ездила. А когда осталась одна, думала, не выживу. Один раз попросила знакомых привезти мне хлеб, другой. А что дальше? Пришлось научиться управлять лодкой. Мужчины показали, как заводить двигатель. Теперь, если нужно, не боюсь выходить в открытое море даже в грозу.

Жить в одиночестве среди густого леса и воды Лариса давно не боится. Говорит, уже стала частицей дикой природы. Это ее дом. Ее ближайшее окружение – три козочки, с полсотни кур-уток, шесть собак и бог знает сколько кошек.

Когда-то в подсобном островном хозяйстве Ларисы была молодая кобыла, но сбежала.

– Я целую неделю с собаками искала ее по всему острову, – рассказывает о своих приключениях женщина. – А он около 60 километров в длину и до пяти в отдельных местах в ширину, с непроходимыми местами, в которых легко заблудиться. Собаки взяли след копытного животного и вывели меня прямо… на стадо диких кабанов. Не помню, как убежала от них. А кобылу так и не нашла. Мне потом сказали, что она, скорее всего, услышала табун с соседнего острова и бросилась к нему вплавь.

Летом – комары, а осенью – мыши

А этим летом в хозяйство женщины повадились шакалы.

– Забрали двух петухов и много молодняка, – рассказывает Лариса о своем житье-бытье. – Собакам не под силу их отогнать, потому что это стайные и очень хитрые животные. Территория базы (25 соток) ограждена сеткой-рабицей. Какая-никакая защита от вепрей, косуль, лосей, енотов, ланей… Домашние животные, когда дикие подходят к изгороди, на них почти не реагируют. А вот от коршунов, орлов и беркутов никак не защитишься – воруют домашнюю птицу. Да и с лисами приходится воевать.

Ад в раю – так называет женщина свою жизнь на острове

Жизнь на острове не мед: летом загрызают оводы и комары, которых никакие средства не отпугивают. Осенью еще одна напасть добавляется – мыши лезут в дом через множество щелей.

Тяжелее всего зимой. Когда лед сковывает залив, база вплоть до весеннего половодья остается отрезанной от "большой земли". Лариса всегда тщательно готовится к этому сезону: закупает два мешка муки, мешок сахара, литров 20 масла… Вырезает уток и делает из их мяса тушенку.

Картофель обычно привозят знакомые, потому что на острове он не родит. Во-первых, песчаный грунт, а, во-вторых, сосны затеняют маленький – всего две сотки – огородик. Не растут ни морковь, ни капуста. Зато всегда есть урожай помидоров, огурцов, перца, баклажанов. Чтобы повысить урожайность овощей, Лариса Михайловна делает компост из опавших стручков и растущих поблизости листьев акации: закладывает природный материал в целлофановые мешки и запускает туда червей, которых специально привозит из села, затем подкармливает грядки и сад. Сад хорошо родит: яблони, груши, алыча, виноград, абрикосы, персики. Растет малина, клубника, смородина, йошта… Из фруктов Лариса делает варенье.

Хлеб печет даже в мороз или дождь в духовке кирпичной плиты, сложенной во дворе. Собак и кошек подкармливают блинами.

Свет имеет благодаря небольшой солнечной батарее, подаренной одним из гостей. Ее хватает, чтобы подзарядить телефон, фонарик, ненадолго включить лампочку.

О новостях узнает из древнего радиоприемника. И запоем перечитывает старые книги, которые изредка передают ей "земляне". Любит детективы, исторические и любовные романы.

А вот о войне Лариса узнала не по радио и не по чьим-то рассказам. Ведь враг запускает ракеты над водой, так ей слышно, как они летят над Днепром. А однажды наши ПВОшники сбили одну, так в ее доме штукатурка посыпалась.

Свою жизнь на острове Лариса, невольно ставшая "Робинзоном Крузо", называет адом в раю.

Заработки на яйцах

– Пересели меня отсюда сейчас в цивилизацию, я там не выживу, – жалуется островитянка. – От Вишняков до Светлогорского 12 минут плыть на лодке. Но как только ступаю на берег, сразу чувствую, какой загазованный воздух в селе. Я вожу туда куриные яйца и так зарабатываю копеечку. А обратно обычно везу зерно для своей живности и продукты из магазина. Иногда покупаю хлеб. Но от него мои кошки и собаки отворачиваются. Не знаю, как его те бедные люди едят.

От Вишняков до Светлогорского 12 минут на лодке, рассказывает Лариса

Однако она признает, что без связи с цивилизацией никак не обойтись. Да и здоровье уже не то.

– Слава Богу, есть хорошие люди, которые мне помогают, – говорит Лариса. – Тот бензина пять литров привезет, тот – зерна, тот забор поправит, а тот дров натаскает… Правда, сюда редко кто приезжает. Все меньше друзей становится, никто ведь не вечен. Вот нужно будет искать специалиста, чтобы лодку поварить – стала протекать. На этой неделе последний раз перед заморозками съезжу в Светлогорское на закупки и заодно лодку отремонтирую. А уж думаю, кто поможет вытащить ее на берег до зимы…

Скорее всего, эта зима будет для Ларисы последней на острове. Несколько месяцев назад работники местной организации Украинского общества охотников и рыболовов (УООР) предупредили женщину, что она должна покинуть Вишняки. Дали возможность перезимовать.

Куда деваться

– А куда мне деваться? – слышу отчаяние в голосе своей собеседницы. Мы общаемся с ней по мобильному, и это, считай, единственное средство ее связи с "большой землей". – От такой новости у меня сердце разболелось, стало давление скакать. Хотят, чтобы я убралась отсюда, потому что у общества якобы истекает срок пользования охотничьими угодьями на острове и оно хочет от них отказаться. Такое указание, как мне сказали, поступило от начальника областного УООР. По слухам, местный фермер хочет взять землю на острове в аренду с правом выкупа. А где я дом найду, чтобы купить, на свою пенсию в 2,5 тысячи гривен? На меня же никто не будет тратить деньги, потому что в стране вон какая разруха. Сегодня многим беженцам жилье нужно, разве только мне?

Лариса Михайловна признается, что после предупреждения стала опасаться за свою жизнь.

– А что меня кому-то стоит убить? – ошеломляет своими размышлениями. – Я даже в полицию звонила. Спрашивают: "К вам отправить наряд?" – "Да нет, говорю, просто зафиксируйте, что я вас предупреждала о возможном убийстве".

От Ларисы узнаю историю базы.

– На эти два дома – меньший егерский и больший охотничий, в котором я живу, – ни у кого нет документов. Ни у меня, ни в УООР, – рассказывает женщина. – Лет пять назад областное управление решило то ли в аренду сдать базу, то ли продать. И человек на это имущество нашёлся, бизнесмен из Днепра. Начал менять окна в домике, пробурил скважину, затеял ремонт крыши. А когда узнал, что на имущество нет документов, все бросил.

Дома на острове "Вишняки" строили еще в 1960-е годы. Они принадлежали ЦК Компартии Украины, затем обкому партии, а затем областному управлению Общества охотников. Некоторое время базу арендовал местный мужчина, уже покойный, он тоже успел немного подремонтировать.

А остров с целью восстановления флоры и фауны закрыли на 15 лет. Запрещено стрелять, разводить костер и вообще приезжать на него. Однако рыбаки и грибники игнорируют запреты. Наведываются и браконьеры. В Светлогорском говорят, если бы не Лариса, то от базы давно бы уже ничего не осталось.

– Последние лет десять сюда никто из УООР не появлялся, – говорит женщина. – А теперь я стала кому-то мешать…

"На эти два дома – егерский и охотничий, в котором я живу, – ни у кого нет документов", - говорит Лариса Ребристая

Лариса вспомнила старый случай. Когда-то у нее была мечта заработать денег, чтобы купить в селе дом. Развела свиней, но приехали егеря с охотниками и устроили отстрел ее животных. Прямо во дворе всех и уложили. Мол, в связи с африканской чумой. С тех пор она не держала свиней.

И сегодня о будущем пытается не думать. Просто каждое утро, просыпаясь, благодарит Бога за то, что он дал ей возможность видеть невероятную красоту природы.

"Телеграф" попросил прокомментировать ситуацию с выселением Ларисы Ребристой с острова руководителя Полтавского областного УООР Константина Боровика.

– Все, что находится на острове, это имущество общества с 1975 года. Оно находится на балансе Кобеляцкой местной организации, а Лариса просто им бесплатно пользуется, – объяснил Константин Боровик. – Мы платим арендную плату за 25 соток земли, которые занимает база, вкладывали деньги в ее ремонт. Теперь, когда истек срок пользования охотничьими угодьями, хотим отказаться от них, как и от некоторых других, потому что нам не под силу их все содержать – в связи с полномасштабной войной охота запрещена, поэтому финансовые поступления в общество, являющееся общественной организацией, значительно сократились.

Кому отойдет этот природно-заповедный фонд, решит сессия областного совета или до конца этого года или в начале следующего. Может, кто-то сможет его содержать и Ларисе предложат выполнять там какие-то функции. Поэтому рано говорить, что ее кто-то выселяет. Но у нее нет на базу никаких имущественных прав, – резюмировал чиновник.

Фото, видео – "Полтавская волна"