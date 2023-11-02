Умышленное убийство? В Полтавской области мужчина выпал с 8 этажа больницы

Медики пытались его реанимировать

В Полтавской области мужчина выпал с восьмого этажа больницы. В Полтавское районное управление полиции 2 ноября, около 12:30, поступило сообщение от работников медицинского учреждения.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и рассматривает версию умышленного убийства. Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Полтавской области.

Получив уведомление, на место происшествия одного из медицинских учреждений Полтавы немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Следователи установили, что погибшим оказался 41-летний житель города Кобеляки Полтавской области. Также они выяснили, что он упал с восьмого этажа больницы.

Медики немедленно начали проводить реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти мужчину им не удалось.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины трагического события выясняются следствием.

"Телеграф" ранее сообщал, что во вторник, 24 октября, в Оболонском районе Киева произошла трагедия — с высоты упал молодой человек. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте происшествия.