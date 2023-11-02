Умисне вбивство? На Полтавщині чоловік випав з 8 поверху лікарні

Медики намагались його реанімувати

У Полтавській області чоловік випав з восьмого поверху лікарні. До Полтавського районного управління поліції 2 листопада близько 12:30 надійшло повідомлення від працівників медичного закладу.

Поліція встановлює обставини інциденту та розглядає версію умисного вбивства. Про це інформує ГУ Національної поліції України у Полтавській області.

Отримавши повідомлення, на місце події одного із медичних закладів Полтави негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Слідчі встановили, що загиблим виявився 41-річний житель міста Кобеляки, Полтавщина. Також вони з'ясували, що він упав з восьмого поверху лікарні.

Зазначається, що медики негайно почали проводити реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати чоловіка їм не вдалося.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагічної події з’ясовує слідство.

"Телеграф" раніше повідомляв, що у вівторок, 24 жовтня, в Оболонському районі Києва сталася трагедія — з висоти впав молодий чоловік. На жаль, від отриманих травм він помер на місці події.