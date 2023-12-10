Рус

Давали строк до весни: померла полтавська "Робінзон Крузо", яка 21 рік прожила на безлюдному острові

Автор
Ганна Волкова Ганна Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Лариса Ребриста зі своїми годувальницями
Лариса Ребриста зі своїми годувальницями

Кіз, курей і качок човном переправили на "велику землю", а котів і собак — залишили на острові

У ландшафтному заказнику місцевого значення "Вишняки" в Кам’янському водосховищі померла 66-річна Лариса Ребриста, котра котра 21 рік прожила на безлюдному острові в морі. Вона лише періодично навідувался човном на "велику землю", щоб придбати речі першої необхідності.

Цю прикру новину "Телеграфу" повідомив житель села Світлогірське Полтавського району Олександр Кришень. Він був добре знайомий з острів’янкою, а тепер опікується її живністю.

Чиновники дозволили жити Ларисі до весни

Що стало причиною раптової смерті жінки в ніч на 3 грудня, достеменно невідомо. Просто лягла спати й не прокинулась. Добре, що напередодні до неї приїхав друг, Олег Борисенко, щоб допомогти по господарству.

— Ми повечеряли і полягали спати. Вона — у своїй кімнаті, я — біля пічки. Рано вранці у неділю я пішов поратися по господарству. Через певний час помітив, що Лариса не виходить з кімнати, — розповів Олег. — Я постукав у вікно, але жінка лежала нерухомо. Довелося вибити двері. Лариса вже була мертва. Вчора розмовляли, сміялися, все добре було, а на ранок вона холодна була.

Лариса — добра душа — заслужила легку смерть. І Бог послав їй у той момент близьку людину, яка змогла попіклуватись про організацію доставки тіла на "велику землю".

В останню нашу телефонну розмову Лариса Ребриста дуже переймалася своїм туманним майбутнім. Скаржилась, що її вже залишають сили: важко носити дрова, була не здатна сама поправити огорожу. Стрибав тиск, боліло серце, з’явилася стенокардія. Обіцяла зайти в лікарню, щойно попливе у Світлогірське. Але, швидше всього, забула.

Лариса Ребриста і кози
Лариса Ребриста зі своїми козами

Лариса планувала до того, як затока покриється льодом, ще раз змотатися на моторному човні в село, купити мішок борошна й знайти якогось майстра, щоб запаяв діряве судно, а заодно витягнув його на берег, бо самій зробити це вже було не під силу.

— Мені ж уже шістдесят шість, — ніби виправдовувалась за свій стан. — Скільки ще залишилось? Де я доживатиму свого віку? Як воно буде?

— Та якось буде! Краще про це не думати, — закінчила розмову на такій самозаспокійливій ноті "робінзонка".

Здоров’я жінки погіршилося після того, як вона дізналася, що місцева організація Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР) хоче виселити її з острова. Це підтвердив "Телеграфу" керівник Полтавського обласного УТМР Костянтин Боровик, пояснивши, що сплив строк користування мисливськими угіддями у Вишняках, тому товариство хоче відмовитися він них, оскільки це пов’язано з великими фінансовими витратами. А надходження коштів через повномасштабну війну значно скоротилися, бо полювання під забороною.

Лариса Ребриста на причалі острова Вишняки

— Кому відійде цей природно-заповідний фонд, вирішить сесія обласної ради чи до кінця цього року, чи на початку наступного, — сказав чиновник. — Може, хтось зможе його утримувати й пані Ларисі запропонують виконувати там якісь функції. Тому рано казати, що її хтось виселяє. Але вона не має на базу ніяких майнових прав.

Ларису пообіцяли до весни не чіпати.

— А куди ж мені весною діватися? — з розпачем у голосі запитувала жінка. — За чутками, місцевий фермер хоче взяти землю на острові в оренду з правом викупу. А де я хату знайду, щоб купити на свою пенсію у 2500 гривень? На мене ж ніхто не буде тратити грошей, бо в країні он яка розруха.

Лариса Михайлівна зізнавалася, що після того попередження стала боятися за себе. "А що мене комусь вартує вбити? — приголомшила своїми роздумами. — Я навіть у поліцію телефонувала. Питають: "До вас відправити наряд?" — "Та ні, кажу, просто зафіксуйте, що я вас попереджала про можливе вбивство".

Жінка була переконана, що вона стала комусь заважати. Останні років 10, розповідала, ніхто з УТМР на острів не з’являвся, бо його з метою відновлення фауни і флори закрили на 15 років. Тут заборонено стріляти, розводити багаття і взагалі приїжджати на нього. Проте рибалки, грибники й браконьєри ігнорують заборони. А якщо острів відкриють для полювання, то хтось зможе на ньому заробляти непогані гроші.

Вже нікому не заважатиме

Ще жінка дуже переживала за свою живність.

— Добре, якби я була одна… А то у мене он три кози, з півсотні курей-качок, шість собак, котів хтозна скільки, — перераховувала Лариса. — Та й іншого майна чималенько.

Наголошувала, що в цивілізації ні вона, ні її тварини не виживуть.

— Від Вишняків до Світлогірського 12 хвилин пливти на човні. Але як тільки ступаю на берег, одразу ж відчуваю, яке загазоване повітря в селі. Я вожу туди курячі яйця, й так заробляю копійчину. А назад везу зазвичай зерно для своєї живності та якісь продукти з магазину. Іноді купую там хліб. Так від нього його мої коти й собаки голови відвертають. Не знаю, як його ті бідні люди їдять.

А між тим з такими важкими думками готувалася до своєї останньої зими на острові: запасалася цукром, борошном, кормом для тварин, консервувала овочі-фрукти і варила варення… Але зиму вона не пережила.

Ларису поховали у Світлогірському, де покоїться прах і її чоловіка. Похорон узяв на себе стростат, адже нікого з рідні небіжчиця не мала.

Її тіло ще не було віддано землі, як у Facebook з’явилося повідомлення про те, що волонтери за допомоги ДСНС евакуюють з острова тварин і птаство, які залишись без догляду. Казали, що котів і собак доправлять до Полтави, де їх стерилізують, а потім віддадуть у притулок.

— Інформація дуже швидко поширюється просторами інтернету, тому одразу ж про готовність забрати кілька котиків і собак заявив хтось аж із Німеччини, — розповідає Олександр Кришень. — Але минуло ось уже скільки днів, а тварини й досі залишаються на острові.

Втім, деяких, як от, трьох кізок, забрали одразу. А також качок-курей. Коли волонтери після похорону прибули на острів, їх уже там не було. За винятком одиничних, яких не впіймали. Були забрані також більш-менш цінні речі з господарства, з погреба зникли банки з консервами.

Після Лариси Ребристої залишилися десятки качок і курей

Коти (їх було понад 40 штук), побачивши чужих людей, чкурнули в ліс. Собаки нікого до себе не підпустили. Тому їх просто зачинили у вольєрі й накидали їжі.

— Тварини на острові не пропадуть, — впевнений Олександр Кришень. — Там є миші й зерно, яке Лариса заготовила для тварин. А як тільки на річці з’явиться лід (зараз вітри не дають воді замерзнути), живність прийде в село. Тут її простіше буде відловити. Хоча на сайті старостинського округу поспішили опублікували оголошення, що віддадуть тварин у хороші руки. Хто за ними спеціально пливтиме на Вишняки?

Лариса Ребриста коти
У Лариси Ребристої було понад 40 котів, які визначали лише її

Хто забрав кіз, курей і качок, відомо. Це колишній єгер, з яким небіжчиця була досить близькою. Кажуть, він з родиною навантажив добром повний човен. Чи намагався вивезти котів і собак з безлюдного острова? Хтозна… Вони ж не дають молока, м’яса і яєць.

— А хто стане власником бази, скоро побачимо, — підсумовує розмову Олександр Кришень. — За неї давно йде негласна боротьба серед підприємливих людей. Тут якраз і нагода з’явилася: УТМР відмовляється її надалі утримувати й Лариса вже нікому не заважатиме…

Фото "Полтавська хвиля" та з архіву автора

Теги:
#Полтавська область #Острів #Робінзон Крузо #Заказник