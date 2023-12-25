По всій Україні оголошено повітряну тривогу: подробиці

Тривога може тривати кілька годин

У всіх регіонах України 25 грудня оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ повідомляли про небезпеку.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ. Інформація опублікована в офіційному Telegram-каналі.

Річ у тому, що військові зафіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К, що є носієм ракети типу "Кинджал", з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Українців призвали не ігнорувати сирену повітряної тривоги!

Деякі Telegram-канали також повідомляють про виліт літака-дозаправника ІЛ78. Тому тривога може бути тривалою.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Раніше "Телеграф" повідомив, що соціологи спитали українців про те, що вони думають про необхідність тривалих повітряних тривог у зв’язку зі злетом МіГів. Думки людей розділилися.