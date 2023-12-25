По всей Украине объявлена воздушная тревога: подробности

Тревога может занять несколько часов

Во всех регионах Украины 25 декабря объявлена воздушная тревога. В ВСУ сообщали об опасности.

Об этом проинформировала пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Данные опубликованы в официальном Telegram-канале.

Дело в том, что военные зафиксировали взлет вражеского истребителя МИГ-31К, являющегося носителем ракеты типа "Кинжал", с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

Украинцев призвали не игнорировать сирену воздушной тревоги!

Некоторые Telegram-каналы также сообщают о вылете самолета-дозаправщика ИЛ78. Поэтому тревога может быть продолжительной.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбивная" гиперзвуковая ракета "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может ".

Ранее "Телеграф" сообщил, что социологи спросили украинцев о том, что они думают о необходимости длительных воздушных тревог в связи со взлетом МиГ. Мнения людей разделились.