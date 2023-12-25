Попри вимоги закону: скільки храмів в Україні не вказали на свою приналежність до УПЦ МП

Майже за два роки 589 українських релігійних громад перейшли від патріархату країни-агресора до ПЦУ

В країні наразі продовжують працювати 8193 храмів Української православної церкви (Московського Патріархату). Попри вимоги закону 99% або ж 8119 з них й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.

Про це свідчать данні Опендатабот. Там з’явилась мапа осередків УПЦ МП в Україні.

Відмічається, що 589 релігійних установ перейшли до Православної церкви України від початку великої війни. Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).

За майже два роки лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що показують зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі. Варто зазначити, що всі ці перейменування відбувалися протягом першого року повномасштабного вторгнення.

У 2023 році жодна з релігійних установ не отримала такої назви у ЄДР.

Нагадаємо, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україні вступили в силу зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації". За новими правилами, церкви та релігійні установи мали змінити свою назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до Московського патріархату. У протилежному випадку такі зміни вносяться примусово.

Раніше "Телеграф" повідомив, що православна церква України (ПЦУ) залишила за монастирями та парафіями право не переходити на новоюліанській календар. Як наслідок, тепер в Україні зберігатимуться релігійні свята за новим та старим календарем.