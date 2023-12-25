Несмотря на требования закона: сколько храмов в Украине не указали на свою принадлежность к УПЦ МП

Спустя почти два года 589 украинских религиозных общин перешли от патриархата страны-агрессора в ВТО

В стране продолжают работать 8193 храма Украинской православной церкви (Московского Патриархата). Несмотря на требования закона 99% или 8119 из них до сих пор не показали принадлежность к патриархату страны-агрессора в своем названии.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота. Там появилась карта ячеек УПЦ МП в Украине.

Отмечается, что 589 религиозных учреждений перешли в Православную церковь Украины с начала войны. Больше религиозных учреждений изменили свой патриархат на Киевщине (138), Хмельницкой (125) и Винницкой (67).

За два года только 59 религиозных учреждений принудительно получили названия, показывающие связь с РФ, в Едином государственном реестре. Следует отметить, что все эти переименования происходили в течение первого года полномасштабного вторжения.

В 2023 году ни одно из религиозных учреждений не получило такого названия в ЕГР.

Напомним, что в преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину вступили в силу изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях". По новым правилам церкви и религиозные учреждения должны были изменить свое название в Едином государственном реестре так, чтобы было понятно, что организация принадлежит к Московскому патриархату. В противном случае такие изменения вносятся принудительно.

Ранее "Телеграф" сообщил, что православная церковь Украины (ВТО) оставила за монастырями и приходами право не переходить на новоюлианский календарь. Как следствие, теперь в Украине будут сохраняться религиозные праздники по новому и старому календарю.