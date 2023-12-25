Хаос через безкоштовне борошно: у Кривому Розі натовп влаштував тисняву на відкритті АТБ (відео)

Багато українців засудили поведінку своїх співгромадян

У Дніпропетровській області відкриття продуктового магазину однієї з популярних мереж спровокувало справжній хаос. Вся справа у безкоштовній роздачі продуктів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Вони публікують відео масштабної тисняви в одному з нових АТБ у Кривому Розі.

За словами авторів постів, тиснява відбулася після того, як у магазині пообіцяли першим покупцям подарунки у вигляді кілограма борошна та літра соняшникової олії.

Стверджується, що це саме тому "люди перетворилися на звірів" і всією юрбою кинулися до зали супермаркету. Як можна побачити на опублікованих кадрах, люди не звертали уваги навіть на те, що у черзі перебували діти. Натовп народу кинувся в прохід, ледве не знісши двері і все, що в нього знаходилося на шляху.

Судячи з коментарів у мережі, багатьох українців шокувала така поведінка їхніх співгромадян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові чоловік принизив військового та заявив, що він "погано воював". Українці були шоковані такою неповагою з боку свого співгромадянина та почали висловлювати своє обурення у коментарях під відео.