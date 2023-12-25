Хаос из-за бесплатной муки: в Кривом Роге толпа устроила давку на открытии АТБ (видео)

Многие украинцы осудили поведение своих сограждан

В Днепропетровской области открытие продуктового магазина одной из популярных сетей спровоцировало настоящий хаос. Все дело в бесплатной раздаче продуктов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Они публикуют видео масштабной давки в одном из новых АТБ в Кривом Роге.

По словам авторов постов, давка произошла после того, как в магазине пообещали первым покупателям подарки в виде килограмма муки и литра подсолнечного масла.

Утверждается, что это именно поэтому "люди превратились в зверей" и всей толпой ринулись в зал супермаркета. Как можно увидеть на опубликованных кадрах, люди не обращали внимания даже на то, что в очереди находились дети. Толпа народу ринулась в проход едва не снеся собой двери и все, что у неё находилось на пути.

Судя по комментариям в сети, многих украинцев шокировало такое поведение их сограждан.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове мужчина унизил военного и заявил, что он "плохо воевал". Украинцы были шокированы таким неуважением со стороны своего согражданина и принялись высказывать свое возмущение в комментариях под видео.