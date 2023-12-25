Писали агенти: в РНБО прокоментували статтю New York Times про переговори з Росією

Росія намагається грати в "мир"

Для написання статті в The New York Times про начебто готовність Росії до миру РФ залучила завербованих американських журналістів. Їх співпраця з російськими спецслужбами почалася за часів їхньої роботи у РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Там пояснили, чи справді російський диктатор Володимир Путін може бути зацікавлений у мирних переговорах.

У ЦПД підкреслили, що чим довше триває війна, тим більше ослаблюється Росія в економічному, технологічному, демографічному плані. Також зазначається, що РФ стає все залежнішою технологічно від Китаю у багатьох напрямках, які складатимуть економіку майбутнього, а продовження війни на пару років посилить цей процес.

"Сигнал" РФ насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу. А також може бути спробою додати рейтингів Трампу, який готовий "віддати" Путіну частину української території", – підкреслили у ЦПД.

Також там додали, що не варто забувати, що Росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію. Водночас у ЦПД зазначили, що у статті NYT про це не йдеться.

Нагадаємо, видання New York Times повідомило, що російський диктатор Володимир Путін нібито з вересня посилає сигнали про готовність зупинити бойові зіткнення, залишивши за собою те, що вдалося захопити на цей час.