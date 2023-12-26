Масове заземлення російських "Сушок": як втрата літаків окупантами вплине на наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Як українським військовим вдалося послабити ворога у повітрі

За три доби російські окупаційні війська втратили п'ять літаків в українському небі: багатоцільовий Су-30 та чотири бомбардувальники Су-34. Блискучі операції були проведені Повітряними силами ЗСУ на Херсонському, Маріупольському та Одеському напрямку.

Варто зазначити, що цього разу росіяни навіть не намагалися приховати втрати, вдаючи, що все йде за планом. Зазвичай оптимістичних "воєнкорів" вистачило лише на те, щоб закрити коментарі до своїх дописів про знищення літаків.

Як втрата окупантами дорогих "пташок" вплине на обороноздатність росіян і хід наступу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, "Телеграф" запитував у військових аналітиків та експертів з військової техніки.

Талановите нахабство

Бездоганно проведена операція зі збиття п'яти винищувачів вже претендує на світовий рекорд. До цього кращим результатом вважалося ураження Ізраїльською армією одразу чотирьох літаків.

У Повітряних силах ЗСУ власні здобутки коментують стримано, воліючи не розкривати подробиць. За словами речника відомства Юрія Ігната, на росіян втрата літаків справила потужний ефект: окупанти "нагнали" на місця падіння винищувачів близько 10 БПЛА, аби з'ясувати, що саме стало вироком для "Сушок".

"Те, що ворог здогадується про блукаючий Patriot чи якийсь інший комплекс, – нехай здогадується. Нехай розуміють, що і Patriot, і інший, можливо, далекобійний комплекс може знаходитися на одному напрямку, завтра на другому, потім – на третьому. Бо ворога треба постійно тримати у напруженні, тому і виконання своїх завдань вони будуть вже здійснювати менш зухвало, меншими силами і засобами", – зазначив Ігнат в ефірі телемарафону.

Подібні операції є результатом не щасливого збігу обставин, а ретельно продуманим та бездоганно виконаним чітким планом дій, впевнений дослідник військової історії, техніки та озброєння, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук.

За словами експерта, схожим способом сили ЗСУ знищили два вертольота у травні 2023 року. Ймовірно, системи ЗРК Patriot перемістили майже на лінію фронту, де вони й здійснили ураження ворожої авіації.

"У цій ситуації ЗСУ також проявили військову хитрість, військове мистецтво і навіть певну частку військового нахабства, яке однозначно виправдало і окупило себе. Результат, який ми маємо, став можливим завдяки поєднанню сучасної західної техніки із тактичною операцією", – каже Андрій Харук в коментарі "Телеграфу".

Масштаби втрат

Цього разу здобиччу Повітряних сил ЗСУ стали радянсько-російські винищувачі Су-30 і Су-34.

Су-34 – всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1900 км/год на висоті до 14,6 км.

Су-30 – двомісний багатоцільовий винищувач 4-го покоління, призначений для далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення і управління, а також використання як навчально-бойового літака.

Здатний виконувати бойові дії, пов'язані з великою дальністю і тривалістю польоту і ефективним управлінням групою винищувачів. За рахунок встановлення нових ракет і системи управління озброєнням, було значно підвищено бойову ефективність літака. Розвиває максимальну швидкість до 1350 км/год біля землі та 2125 км/год на висоті.

За підрахунками Андрія Харука, на початку повномасштабного вторгнення в Україну на озброєнні у РФ було близько 130 Су-34. Станом на сьогодні точно відомо про втрату окупантами 34 літаків, ще близько 15 випадків знищення бортів є непідтвердженими офіційно.

Винищувачів Су-30 на початку 2022 року в РФ налічувалося близько 100. З них знищити вдалося до 10, адже вони значно рідше з'являються в зоні дії нашої ППО.

"Загалом втрати доволі суттєві. При чому йдеться не лише про матеріальну складову. Окрім самих літаків росіяни втратили й підготовлених пілотів, а ті їхні колеги, яким поки пощастило вижити, деморалізовані. Є інформація про те, що у 559-му полку, до якого належали три збиті Су-34, пілоти відмовляються від виконання бойових завдань. Вони усвідомлюють, що безкарно діяти вже не вдасться. Ну, і доволі красномовним стало вчорашнє (мова про 24 грудня. – Ред.) повідомлення про те, що на Херсонському напрямку за добу було скинуто нуль керованих авіабомб", – каже експерт.

Водночас, навіть втрата значної частини винищувачів цих типів не є для окупантів фатальною катастрофою, адже російський ВПК вже працює над випуском нових літаків.

За словами Андрія Харука, показники обсягів виробництва засекречені, проте раніше росіянам вдавалося щороку виготовляти 10-12 літаків Су-34 і Су-35, а також по 2-3 борти винищувачів п'ятого покоління Су-57.

Вплив на хід наступу ЗСУ

Втрата росіянами літаків загальною вартістю близько 250 млн доларів, досвідчених пілотів і сміливості завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) по позиціях ЗСУ позбавить їх головного козиря на Херсонському напрямку – переваги у повітрі, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Втрата п'яти літаків – це потужний удар по можливостях РФ. Не випадково, за оцінками самої російської сторони, в районі Кринок протягом доби не спостерігається робота російської авіації. Зараз вони аналізують все, що сталося, намагаються відпрацювати алгоритм протидії або знищення наших систем ППО. Найближчим часом про можливість подальшого використання саме новітніх зразків Су-34, яких у РФ налічується кілька десятків, годі буде казати", – пояснює аналітик в коментарі "Телеграфу".

За словами експерта, тотальне використання окупантами бомбардувальників і гелікоптерів на цій ділянці фронту мало серйозний стримуючий ефект для українських військовослужбовців, адже бойова частина КАБів становить близько 500 кг і завдає потужних руйнувань.

Удари по укріплених пунктах оборони ЗСУ росіяни завдавали, не входячи в зону враження української ППО малого і середнього радіусу дії (на відстані до 25 км від позицій ЗСУ), що дозволяло уникати ударів українськими ПЗРК, які мають дальність ураження від 5 до 20 км.

"За рахунок географії місцевості, ЗСУ успішно використовують тактику контрбатарейної боротьби, адже підконтрольний нам правий берег розташований значно вище за лівий, де базуються окупанти. І, головне, тактико-технічні характеристики західних засобів ураження у півтора-два рази вищі за радянські і російські. Завдяки цьому, за останню добу ЗСУ вдалося знищити три ворожі гаубиці Д-30, що підтвердили й самі окупанти. Це серйозний успіх, який послаблює позиції росіян", – каже Дмитро Снєгирьов.

Ба більше, як і у разі з наляканими пілотами 559-го полку, у новоствореній 104-й десантно-штурмовій дивізії на Херсонському напрямку виникли серйозні проблеми з морально-психологічним кліматом, через що, як визнають самі окупанти, останні атаки не мали жодного успіху.

За словами військового аналітика, причиною деморалізації особового складу став не лише страх перед новими операціями українських сил ППО, а й рішення про усунення з посад командирів як самої 104-ї ДШД, так і 328-го полку, який бере участь у штурмах позицій українських військ у районі Кринок.

"Вже зараз вони усвідомлюють, що мають високий коефіцієнт втрат особового складу і техніки за відсутності відчутних результатів. Якщо російська авіація не буде задіюватись й надалі, ЗСУ матимуть перевагу у так званому "малому повітрі". Використовуючи ударні БПЛА, ми зможемо утримувати плацдарм і розширювати зону присутності.

Враховуючи, що відстань від плацдармів до адміністративного кордону з Кримом становить 65-70 км, а відстань від наших позицій у Запорізькій області – до Криму близько 150-170 км, це створює відповідні настрої у російського військового і політичного керівництва. На Лівому березі вже йдеться про скорочення штату цивільно-окупаційної адміністрації та евакуацію окремих її представників у тилові райони", – зазначає експерт.

Періодичні удари "під дих" російській авіації вже стали доброю традицією для Повітряних сил ЗСУ і, варто визнати, мають приголомшливий та швидкодіючий ефект на ворога. Не дивно, що новину про майбутню передачу Україні модернізованих літаків F-16 прокоментував сам кремлівський диктатор, а його посіпаки взялися за розповсюдження фейків про збиття ще не наданих нам винищувачів. Не виключено, що з таким потужним озброєнням і опанованим "військовим нахабством" ЗСУ позбавить окупантів переваги у повітрі за лічені дні.