Массовое заземление российских "Сушек": как потеря самолетов оккупантами повлияет на наступление ВСУ на левобережье Херсонщины

Как украинским военным удалось ослабить врага в воздухе

За трое суток российские оккупационные войска потеряли пять самолетов в украинском небе: многоцелевой Су-30 и четыре бомбардировщика Су-34. Блестящие операции были проведены Воздушными силами ВСУ на Херсонском, Мариупольском и Одесском направлениях.

Стоит отметить, что на этот раз россияне даже не пытались скрыть потери, делая вид, что все идет по плану. Обычно оптимистичных "военкоров" хватило лишь на то, чтобы закрыть комментарии к своим сообщениям об уничтожении самолетов.

Как потеря оккупантами дорогих "птичек" повлияет на обороноспособность россиян и ход наступления ВСУ на левобережье Херсонщины, "Телеграф" спрашивал у военных аналитиков и экспертов по военной технике.

Талантливая дерзость

Безупречно проведенная операция по уничтожению пяти истребителей уже претендует на мировой рекорд. До этого лучшим результатом считалось поражение Израильской армией сразу четырех самолетов.

В Воздушных силах ВСУ собственные достижения комментируют сдержанно, предпочитая не раскрывать подробности. По словам спикера ведомства Юрия Игната, на россиян потеря самолетов произвела мощный эффект: оккупанты "нагнали" на места падения истребителей около 10 БПЛА, чтобы выяснить, что именно стало приговором для "Сушек".

"То, что враг догадывается о блуждающем Patriot или каком-то другом комплексе, – пусть догадывается. Пусть понимают, что и Patriot, и другой, возможно, дальнобойный комплекс может находиться на одном направлении, завтра на другом, потом – на третьем. Потому что врага нужно постоянно держать в напряжении, поэтому и выполнение своих задач они будут уже осуществлять менее дерзко, меньшими силами и средствами", – отметил Игнат в эфире телемарафона.

Подобные операции являются результатом не счастливого стечения обстоятельств, а тщательно продуманным и безупречно выполненным четким планом действий, уверен исследователь военной истории, техники и вооружения, доктор исторических наук, профессор Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андрей Харук.

По словам эксперта, подобным способом силы ВСУ уничтожили два вертолета в мае 2023 года. Вероятно, системы ЗРК Patriot переместили почти на линию фронта, где они произвели поражение вражеской авиации.

"В этой ситуации ВСУ также проявили военную хитрость, военное искусство и даже определенную долю военной дерзости, которая однозначно оправдала и окупила себя. Полученный результат стал возможным благодаря сочетанию современной западной техники с тактической операцией", – говорит Андрей Харук в комментарии "Телеграфу".

Масштабы потерь

В этот раз добычей Воздушных сил ВСУ стали советско-российские истребители Су-30 и Су-34.

Су-34 – всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в ДКБ Сухого для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1900 км/ч на высоте до 14,6 км.

Су-30 – двухместный многоцелевой истребитель 4-го поколения, предназначенный для дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также использования в качестве учебно-боевого самолета.

Способен совершать боевые действия, связанные с большой дальностью и длительностью полета и эффективным управлением группой истребителей. За счет установки новых ракет и системы управления вооружением, была значительно повышена боевая эффективность самолета. Развивает максимальную скорость до 1350 км/ч у земли и 2125 км/ч на высоте.

По подсчетам Андрея Харука, в начале полномасштабного вторжения в Украину на вооружении у РФ было около 130 Су-34. На сегодня точно известно о потере оккупантами 34 самолетов, еще около 15 случаев уничтожения бортов не подтверждены официально.

Истребителей Су-30 в начале 2022 года в РФ насчитывалось около 100. Из них уничтожить удалось до 10, ведь они гораздо реже появляются в зоне действия нашей ПВО.

"В общем, потери довольно существенные. При чем речь идет не только о материальной составляющей. Кроме самих самолетов россияне потеряли и подготовленных пилотов, а те их коллеги, которым пока удалось выжить, деморализованы. Есть информация о том, что в 559-м полку, которому принадлежали три сбитых Су-34, пилоты отказываются от выполнения боевых задач. Они осознают, что безнаказанно действовать уже не удастся. Также довольно красноречивым стало вчерашнее сообщение о том, что на Херсонском направлении за сутки было сброшено ноль управляемых авиабомб", – говорит эксперт.

В то же время даже потеря значительной части истребителей этих типов не является для оккупантов фатальной катастрофой, ведь российский ВПК уже работает над выпуском новых самолетов.

По словам Андрея Харука, показатели объемов производства засекречены, однако ранее россиянам удавалось ежегодно производить 10-12 самолетов Су-34 и Су-35, а также по 2-3 борта истребителей пятого поколения Су-57.

Влияние на ход наступления ВСУ

Потеря россиянами самолетов общей стоимостью около 250 млн долларов, опытных пилотов и смелости наносить удары управляемыми авиабомбами (УАБ) по позициям ВСУ лишит их главного козыря на Херсонском направлении – преимущества в воздухе, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

"Потеря пяти самолетов – это мощный удар по возможностям РФ. Не случайно, по оценкам самой российской стороны, в районе Крынок в течение суток не наблюдается работа российской авиации. Сейчас они анализируют все, что произошло, пытаются отработать алгоритм противодействия или уничтожения наших систем ПВО: В ближайшее время о возможности дальнейшего использования именно новейших образцов Су-34, которых в РФ насчитывается несколько десятков, говорить не придется", — объясняет аналитик в комментарии "Телеграфу".

По словам эксперта, тотальное использование оккупантами бомбардировщиков и вертолетов на этом участке фронта имело серьезный сдерживающий эффект для украинских военнослужащих, ведь боевая часть УАБ составляет около 500 кг и наносит мощные разрушения.

Удары по укрепленным пунктам обороны ВСУ россияне наносили, не входя в зону поражения украинского ПВО малого и среднего радиуса действия (на расстоянии до 25 км от позиций ВСУ), что позволяло избегать ударов украинскими ПЗРК, которые имеют дальность поражения от 5 до 20 км.

"За счет географии местности, ВСУ успешно используют тактику контрбатарейной борьбы, ведь подконтрольный нам правый берег расположен значительно выше левого, где базируются оккупанты. И, главное, тактико-технические характеристики западных средств поражения в полтора-два раза выше советских и российских. Благодаря этому, за последние сутки ВСУ удалось уничтожить три вражеских гаубицы Д-30, что подтвердили и сами оккупанты. Это серьезный успех, который ослабляет позиции россиян", – говорит Дмитрий Снегирев.

Более того, как и в случае с напуганными пилотами 559-го полка, в недавно созданной 104-й десантно-штурмовой дивизии на Херсонском направлении возникли серьезные проблемы с морально-психологическим климатом, из-за чего, как признают сами оккупанты, последние атаки не имели никакого успеха.

По словам военного аналитика, причиной деморализации личного состава стал не только страх перед новыми операциями украинских сил ПВО, но и решение об отстранении от должностей командиров как самой 104-й ДШД, так и 328-го полка, участвующего в штурмах позиций украинских войск в районе Крынок.

"Уже сейчас они осознают, что имеют высокий коэффициент потерь личного состава и техники при отсутствии ощутимых результатов. Если российская авиация не будет задействоваться и дальше, ВСУ будут иметь преимущество в так называемом "малом воздухе". Используя ударные БПЛА, мы сможем удерживать плацдарм и расширять зону присутствия.

Учитывая, что расстояние от плацдармов до административной границы с Крымом составляет 65-70 км, а расстояние от наших позиций в Запорожской области до Крыма около 150-170 км, это создает соответствующие настроения у российского военного и политического руководства. На Левом берегу речь уже идет о сокращении штата гражданско-оккупационной администрации и эвакуации отдельных ее представителей в тыловые районы», – отмечает эксперт.

Периодические удары "под дых" российской авиации уже стали доброй традицией для Воздушных сил ВСУ и, следует признать, оказывают потрясающий и быстродействующий эффект на врага. Неудивительно, что новость о предстоящей передаче Украине модернизированных самолетов F-16 прокомментировал сам кремлевский диктатор, а его марионетки взялись за распространение фейков об уничтожении еще не предоставленных нам истребителей. Не исключено, что с таким мощным вооружением и освоенной "военной дерзостью" ВСУ лишит оккупантов преимущества в воздухе за считанные дни.