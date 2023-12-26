Мобілізація за новим законом: чи збираються призивати жінок в Україні

Чого чекати жінкам від "нової" мобілізації

Згідно з новим законопроектом про мобілізацію, який опублікували у Раді, деякі категорії жінок підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних у порядку, встановленому Міністерством оборони України. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу.

У проекті Закону наголошується, що жінки, які мають спеціальність чи професію, пов’язану з військово-обліковою спеціальністю та за станом здоров’я придатні для проходження військової служби, беруться на військовий облік за власним бажанням.

Жінки, які придатні до служби за станом здоров’я та закінчили заклади професійної (профтехнічної) передвищної або вищої освіти та здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу у частині (підрозділі) забезпечення або прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу у бойові частини (підрозділи);

Також у проекті Закону зазначається, що жінки звільняються від проходження базового військового вишколу (крім загальних підстав) у зв’язку з вагітністю або доглядом за дитиною. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише у добровільному порядку (за контрактом).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат України Олександр Горенюк назвав ймовірні терміни ухвалення законопроекту про мобілізацію.