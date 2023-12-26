Україна просить у Австралії передати списані гелікоптери Taipan: подробиці

Нещодавно Taipan зазнав смерті в Австралії

Україна просить Австралію передати для ЗСУ гелікоптери Taipan, які зараз влада країни утилізує. Вартість одного такого повітряного судна близько 20 млн доларів.

Про це повідомляє Asia Pacific Defence Reporter. Українська сторона вже надіслала офіційний запит владі Австралії.

Технічні фахівці зараз таємно розбирають 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan та закопують компоненти. Причиною цього стала аварія 10-тонного двомоторного "Тайпана", при якій загинули чотири людини. Про своє рішення утилізувати вертольоти влада Австралії повідомила ще 29 вересня поточного року.

"Тайпани" розбирають, а не розрізають, тому що їхня конструкція з вуглецевого волокна дуже міцна. Міністр оборони Річард Марлес заявляє, що гелікоптери будуть утилізовані таким чином, щоб максимізувати їхню цінність, хоч би що це означало", — пише видання.

Зазначається, що гелікоптери у відмінному стані і якби армія Австралії мала можливість їх утримувати, то вони б зараз виконували "цінну роботу на Крайній Півночі Квінсленду". Чи була офіційна відповідь уряду Австралії на запит України про передачу гелікоптерів не повідомляється.

Також відомо, що понад 500 вертольотів сімейства Taipan продано до 14 країнам світу. Вони перевершують американські Blackhawk за всіма ключовими показниками – швидкістю, дальністю польоту, корисним навантаженням та обсягом кабіни. Taipan — це надзвичайно сучасний повністю цифровий електродистанційний апарат з такими функціями, як чотиривісна система управління польотом, передова авіоніка і провідне у світі обладнання нічного бачення.

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