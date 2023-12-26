Украина просит у Австралии передать списанные вертолеты Taipan: подробности

Недавно Taipan потерпел смертельное крушение в Австралии

Украина просит Австралию передать для ВСУ вертолеты Taipan, которые сейчас власти страны утилизируют. Стоимость одного такого воздушного судна около 20 млн долларов.

Об этом сообщает Asia Pacific Defence Reporter. Украинская сторона уже направила официальный запрос властям Австралии.

Технические специалисты сейчас тайно разбирают 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan и закапывают компоненты. Причиной этому послужило крушение 10-тонного двухмоторного "Тайпана" при котором погибли четыре человека. О своем решении утилизировать вертолеты власти Австралии сообщили еще 29 сентября текущего года.

"Тайпаны" разбирают, а не разрезают, потому что их конструкция из углеродного волокна очень прочная. Министр обороны Ричард Марлес заявляет, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы максимизировать их ценность, что бы это ни значило", — пишет издание.

Отмечается, что вертолеты в отличном состоянии и если бы у армии Австралии была возможность их содержать, то они бы сейчас выполняли "ценную работу на Крайнем Севере Квинсленда". Был ли официальный ответ правительства Австралии на запрос Украины о передаче вертолетов не сообщается.

Также известно, что свыше 500 вертолетов семейства Taipan проданы в 14 стран мира. Они превосходят американские Blackhawk по всем ключевым показателям – скорости, дальности полета, полезной нагрузке и объему кабины. Taipan — это чрезвычайно современный, полностью цифровой электродистанционный аппарат с такими функциями, как четырехосная система управления полетом, передовая авионика и ведущее в мире оборудование ночного видения.

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