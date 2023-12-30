Торгові мережі прибирають із продажу книги відомого українського видавництва: що трапилося

Книги видавництва знято з продажу офлайн та онлайн

Декілька великих книжкових мереж та видавництв, серед яких "Книгарня Є", "Книголенд", Vivat, "Клуб сімейного дозвілля", Readeat та Yakaboo, заявили про зняття з продажу книг Bookchef. Причиною цього стали результати журналістського розслідування.

Видавництво Bookchef після вторгнення РФ в Україну купувало права на друк у російських компаній, приносячи останнім величезний прибуток. Про це йдеться у розслідуванні медіа "Сенсор" та спільноти "Мольфар".

"Після російської агресії та повномасштабного вторгнення прямо ввозити книги з РФ в Україну стало заборонено. Але росіяни знайшли вихід — усю додрукарську підготовку російські видавництва проводять у себе, а далі українська дочірня компанія-видавництво купує права на друк і виступає суто в ролі принтера, у той час, як основний прибуток отримує Росія, витрачаючи ще менше коштів на дорогий процес. А потім ці видавництва навіть отримують гранти від українського уряду", — пояснюють розслідувачі.

Книжкові мережі зняли з продажу книги Bookchef

У "Книгарні Є"заявили про припинення співпраці із цим видавництвом. Вся друкована продукція буде знята з полиць у магазинах, а також припиниться продаж на сайті.

Відмовилася від співпраці з Bookchef й платформа Yakaboo. У заяві йдеться про те, що видавництво, яке співпрацює з країною-агресором, не може продавати свої книги в Україні.

"Видавництво, яке підтримує цю агресію, є співучасником злочинів проти України", — йдеться у повідомленні.

У "Клубі сімейного дозвілля" повідомили, що теж знімають книги з продажу, доки не отримають відповіді від Bookchef. Це займе деякий час, йдеться у публікації КСД.

Відповідь Bookchef

У видавництві заявили, що редакція ще раніше виявила бажання займатись виключно виданням українських книг, про що вони повідомляли керівництву видавництва "Форс". Саме так з’явився Bookchef. У повідомленні видавництва також йдеться, що була домовленість про юридичний трансферт (передачу прав володіння іншій юрособі) компанії ТОВ "Видавництво Букшеф".

У видавництві Bookchef відповіли на результати розслідування

Зазначимо, що бестселером видавництва Bookchef у 2019 році стала книга "Big money. Принципи перших", яку написав власник одного із найбільших алкогольних холдингів України Євген Черняк. Усього за 6 місяців було продано 55 тисяч екземплярів. Незабаром підприємець випустив другу частину книги.

Напередодні стало відомо, що Черняка та топ-менеджерів його компаній підозрюють у пособництві Росії. Нібито його підприємства продовжують співпрацювати з РФ та сплачувати податки до бюджету країни-агресора.

Раніше "Телеграф" писав, що Євген Черняк оскаржуватиме звинувачення в суді та зазначив, що про підозру він дізнався з Телеграм-каналів.