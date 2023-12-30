Торговые сети убирают с продаж книги известного украинского издательства: что случилось

Книги издательства сняты с продаж офлайн и онлайн

Несколько крупных книжных сетей и издательств, среди которых "Книгарня Є", "Книголенд", Vivat, "Клуб семейного досуга", Readeat и Yakaboo, заявили о снятии с продаж книг Bookchef. Причиной тому стали результаты журналистского расследования.

Издательство Bookchef после вторжения РФ в Украину покупало права на печать у российских компаний, принося последним огромную прибыль. Об этом говорится в расследовании медиа "Сенсор" и сообщества "Мольфар".

"После российской агрессии и полномасштабного вторжения прямо ввозить книги из РФ в Украину стало запрещено. Но россияне нашли выход – всю допечатную подготовку российские издательства проводят у себя, а дальше украинская дочерняя компания-издательство покупает права на печать и выступает чисто в роли принтера. В то время как основную прибыль получает Россия, тратя еще меньше средств на дорогостоящий процесс. А потом эти издательства даже получают гранты от украинского правительства", ― объясняют расследователи.

Книжные сети сняли с продажи книги Bookchef

В "Книгарне Є" заявили о прекращении сотрудничества с этим издательством. Вся печатная продукция будет снята с полок в магазинах, а также прекратятся продажи на сайте.

Отказалась от сотрудничества с Bookchef и платформа Yakaboo. В заявлении говорится, что издательство, сотрудничающее со страной-агрессором, не может продавать свои книги в Украине.

"Издательство, поддерживающее эту агрессию, является соучастником преступлений против Украины", ― говорится в сообщении.

В "Клубе семейного досуга" сообщили, что тоже снимают книги с продажи, пока не получат ответа от Bookchef. Это займет некоторое время, говорится в публикации КСД.

Ответ Bookchef

В издательстве заявили, что редакция еще ранее изъявила желание заниматься исключительно изданием украинских книг, о чем они сообщали руководству издательства "Форс". Именно так и появился Bookchef. В сообщении издательства также говорится, что была договоренность о юридическом трансферте (передаче прав владения другому юрлицу) компании ООО "Издательство Букшеф".

В издательстве Bookchef ответили на результаты расследования

Отметим, что бестселлером издательства Bookchef в 2019 году стала книга "Big money. Принципы первых", которую написал владелец одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгений Черняк. Всего за 6 месяцев было продано 55 тысяч экземпляров. В скором времени предприниматель выпустил вторую часть книги.

Накануне стало известно, что Черняка и топ-менеджеров его компаний подозревают в пособничестве России. Якобы его предприятия продолжают сотрудничать с РФ и уплачивать налоги в бюджет страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" писал, что Евгений Черняк будет оспаривать обвинение в суде и отметил, что о подозрении он узнал из Телеграм-каналов.