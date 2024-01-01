В Україну йдуть морози: синоптик розповіла, до чого готуватися українцям

Відносно тепло буде тільки на півдні країни

У перший тиждень нового року в Україні очікується суттєве похолодання. Проте у вівторок, 2 січня, збережеться відносно тепла погода.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала український синоптик Наталія Діденко. За її словами, у вівторок на півночі, заході та сході України очікується дощ та мокрий сніг, а на півдні та центрі істотних опадів не буде.

Діденко також повідомила, що впродовж 3, 4, 5 та 6 січня північні області України, східні та частина центру (Полтавщина, Дніпро з районами) опиняться під впливом арктичної повітряної маси. Синоптик пояснила, що похолодання в Україні буде зумовлене затіканням холодного повітря із Арктики.

"Воно, похолодання, йтиме до нас, проходитиме значну відстань і різні території. А одна цяточка в географічному сенсі не формує і не впливає ні на що. Вона, та цяточка, також опиняється на шляху холодної арктичної маси. І, як видно з оцієї прогностичної карти на ніч 4-го січня, отримає від атмосфери лютий мороз", — підкреслила вона.

За прогнозом синоптика, в Україні найбільші показники можуть десь досягати у нічні години -10-15 градусів, при проясненнях ще на 2-3 градуси нижче. Водночас, за словами Діденко, уникнуть морозів південна та західна частини, там на тижні буде тепло, навіть із "плюсами".

Вона також зазначила. що у Києві 2 січня вночі ще буде тепло, до +2 градусів. А вдень, більше під вечір, температура повітря почне знижуватися до -1-3 градусів. Тому дощ переходитиме у сніг.

Діденко повідомила, що на тижні в Києві спостерігатиметься типова зимова погода — мороз та періодичний сніг. На дорогах відновиться ожеледиця. Морози послабнуть, за попередніми прогнозами, 7-го січня.

Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух розповіла "Телеграфу", якими будуть січень та лютий і чому зима в Україні тепер стала тепліше.